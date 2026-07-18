Basilea-Juve diretta: segui la prima amichevole estiva di Spalletti LIVE
A cinque giorni dall'inizio ufficiale del ritiro alla Continassa, la Juventus scende in campo per il primo impegno dell'estate. La squadra di Spalletti giocherà la sua prima sfida non ufficiale della stagione contro il Basilea, reduci dal quarto posto della scorsa stagione nel campionato svizzero. La sfida al St. Jakob-Park di Basilea darà le primissime indicazioni all'allenatore dei bianconeri, in attesa del ritorno dei giocatori reduci dal Mondiale e dall'integrazione nella rosa di Celik, ufficializzato pochi giorni fa e non arruolabile in tempo per l'amichevole. Segui la partita sul Corrieredellosport.it: aggiornamenti in tempo reale.
15:31
1' - Inizia Basilea-Juve
Inizia l'amichevole tra Basilea e Juventus: primo possesso palla della partita per i bianconeri.
15:20
La squadra arbitrale
Squadra arbitrale svizzera per la sfida tra Basilea e Juventus: arbitra Lukas Fahndrich, Zurcher e Dos Santos saranno gli assistenti, Sanli quarto uomo.
15:10
I precedenti
Sono solamente due i precedenti in gare ufficiali tra Basilea e Juventus. Risalgono entrambi alla fase a gironi di Champions League nell'edizione 2002/2003, anno in cui i bianconeri arrivarono in finale contro il Milan. Nell'andata al Delle Alpi, i bianconeri vinsero 4-0 grazie ai gol di Tacchinardi, Trezeguet, Del Piero e Montero. Mentre al ritorno vinse il Basilea 2-1.
15:00
Dove vedere Basilea-Juve in tv e in streaming
Il Basilea ospita la Juventus al St. Jakob Park nella prima amichevole estiva della squadra di Spalletti: dove vedere la partita in tv e in streaming.
14:50
Lichtsteiner ritrova la Juve
L'amichevole tra Basilea e Juventus non nasce per caso, ma da un punto in comune molto forte che risponde al nome di Stephan Lichtsteiner. Lo abbiamo imparato a conoscere in Serie A con le maglie di Lazio e proprio quella dei bianconeri: 100 presenze con i biancocelesti e oltre 200 con la Juventus, dove è stato una pedina fondamentale del ciclo vincente dei bianconeri. Sette scudetti vinti all'ombra della Mole, oltre a quattro Coppe Italia, tre Supercoppe Italiane e due finali di Champions League. Un ricordo vividissimo negli occhi dei tifosi con le sue galoppate sulla fascia destra. Oggi l'ex esterno svizzero è l'allenatore proprio del Basilea, dallo scorso gennaio.
14:40
Basilea, la formazione ufficiale
BASILEA (4-2-3-1): Omlin; Tsunemoto, Daniliuc, Victory, Cissé; Metinho, Malachowski; Otele, Shaqiri, Olaigbe; Ajeti. All. Lichtsteiner.
14:30
La formazione ufficiale della Juventus: esordio da titolare per Ekhator
JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Kelly, Cambiaso; Douglas Luiz, Locatelli; Zhegrova, Adzic, Boga; Ekhator. All. Spalletti.
14:18
Basilea-Juve, la prima amichevole dei bianconeri
Tutto pronto al St. Jakob-Park di Basilea per la sfida tra il club svizzero e la Juventus: prima amichevole estiva per la squadra di Spalletti. Fischio d'inizio in programma alle 15:30.
St. Jakob-Park - Basilea