Basilea-Juve diretta: segui la prima amichevole estiva di Spalletti LIVE

Sono solamente due i precedenti in gare ufficiali tra Basilea e Juventus. Risalgono entrambi alla fase a gironi di Champions League nell'edizione 2002/2003, anno in cui i bianconeri arrivarono in finale contro il Milan. Nell'andata al Delle Alpi, i bianconeri vinsero 4-0 grazie ai gol di Tacchinardi, Trezeguet, Del Piero e Montero. Mentre al ritorno vinse il Basilea 2-1.

Squadra arbitrale svizzera per la sfida tra Basilea e Juventus: arbitra Lukas Fahndrich, Zurcher e Dos Santos saranno gli assistenti, Sanli quarto uomo.

14:50

Lichtsteiner ritrova la Juve

L'amichevole tra Basilea e Juventus non nasce per caso, ma da un punto in comune molto forte che risponde al nome di Stephan Lichtsteiner. Lo abbiamo imparato a conoscere in Serie A con le maglie di Lazio e proprio quella dei bianconeri: 100 presenze con i biancocelesti e oltre 200 con la Juventus, dove è stato una pedina fondamentale del ciclo vincente dei bianconeri. Sette scudetti vinti all'ombra della Mole, oltre a quattro Coppe Italia, tre Supercoppe Italiane e due finali di Champions League. Un ricordo vividissimo negli occhi dei tifosi con le sue galoppate sulla fascia destra. Oggi l'ex esterno svizzero è l'allenatore proprio del Basilea, dallo scorso gennaio.

14:40

Basilea, la formazione ufficiale

BASILEA (4-2-3-1): Omlin; Tsunemoto, Daniliuc, Victory, Cissé; Metinho, Malachowski; Otele, Shaqiri, Olaigbe; Ajeti. All. Lichtsteiner.

14:30

La formazione ufficiale della Juventus: esordio da titolare per Ekhator

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Kelly, Cambiaso; Douglas Luiz, Locatelli; Zhegrova, Adzic, Boga; Ekhator. All. Spalletti.

14:18

Basilea-Juve, la prima amichevole dei bianconeri

Tutto pronto al St. Jakob-Park di Basilea per la sfida tra il club svizzero e la Juventus: prima amichevole estiva per la squadra di Spalletti. Fischio d'inizio in programma alle 15:30.

St. Jakob-Park - Basilea