Juve in ansia per Ekhator: infortunio all'esordio contro il Basilea, le condizioni
L'avventura di Ekhator con la maglia della Juve non è iniziata nel migliore dei modi. Il nuovo acquisto bianconero è stato costretto ad abbandonare il campo nel corso del primo tempo dell'amichevole contro il Basilea, la prima della preparazione estiva della squadra allenata da Luciano Spalletti. L'attaccante, schierato dal primo minuto, ha accusato un problema fisico che ha subito destato preoccupazione nello staff tecnico. Fuori e dentro Openda.
Ekhator, bandiera bianca in amichevole: come sta
Il giocatore a terra si è toccato più volte il ginocchio dolorante, prima di rialzarsi e lasciare il campo sulle sue gambe. L'episodio è avvenuto durante un'azione in profondità. Nel tentativo di raggiungere un pallone, Ekhator è entrato in contrasto con un difensore avversario, finendo a terra. Da capire nelle prossime ore l’entità dell’infortunio. Spalletti spera: perdere il nuovo attaccante ad inizio preparazione sarebbe un brutto colpo.