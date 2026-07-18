Juve in ansia per Ekhator: infortunio all'esordio contro il Basilea, le condizioni

L'avventura di Ekhator con la maglia della Juve non è iniziata nel migliore dei modi. Il nuovo acquisto bianconero è stato costretto ad abbandonare il campo nel corso del primo tempo dell'amichevole contro il Basilea, la prima della preparazione estiva della squadra allenata da Luciano Spalletti. L'attaccante, schierato dal primo minuto, ha accusato un problema fisico che ha subito destato preoccupazione nello staff tecnico. Fuori e dentro Openda.