Spalletti soddisfatto della prima della Juve: “Solo un po’ di imprecisione. Ekhator? Si è innervosito...”

"I ragazzi hanno fatto vedere delle buone trame di gioco, c'è stata qualche imprecisione". Così Luciano Spalletti al termine di Basilea-Juve 0-0 , prima amichevole precampionato dei bianconeri. Spalletti ha poi aggiunto: "Nel primo tempo avremmo potuto segnare, è stato bravo il portiere del Basilea. Va accettato. Sono molto contento di quello che i ragazzi hanno espresso e della serietà dei nostri giocatori".

Spalletti sull'infortunio di Ekhator: "Si è innervosito, speriamo non si sia fatto male"

Nota stonata, il fastidio muscolare che ha costretto Ekhator a chiedere il cambio: "Non è riuscito a entrare bene nella squadra, si è innervosito e ha iniziato a sentire questo dolorino che lo ha limitato. Non lo possiamo valutare per questa partita. Lo conosciamo bene, conosciamo il suo valore. Speriamo non si sia fatto male. I giovani? C'è bisogno di avere la personalità, di prendersi delle responsabilità. Devono giocarsi le carte che hanno".

Spalletti su Douglas Luiz: "Mi aspetto che alzi i giri del motore"

In merito alla prestaizone di Douglas Luiz, Spalletti ha commentato: "Mi aspetto che alzi i giri del motore, che faccia quel volume che si addice bene ai calciatori completi: qualità nello stretto, capacità di decidere quando toccarla una volta di più e quando neppure sfiorarla e farla arrivare dove vuole. C'è da andarsi a sbattere in trenta metri di campo per la squadra e per un pallone inutile, questo lo fa un po' meno ed è una cosa a cui deve fare attenzione".

Spalletti su Di Gregorio: "Vogliamo avere competizione in tutti i ruoli, stiamo cercando un portiere"

In chiusura il punto sul futuro di Di Gregorio: "Il direttore ne ha parlato in maniera corretta. Ripetendo gli stessi discorsi viene fuori sempre una parola in più. Noi vogliamo avere competizione in tutti i ruoli. Stiamo cercando un portiere, ma per essere più competitivi che mai. Poi valuteremo la situazione".