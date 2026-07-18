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sabato 18 luglio 2026
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Celik dimentica la Roma: “Felice di essere alla Juve, ho già legato con i miei compagni. Darò tutto”

Prima intervista da giocatore dei bianconeri per il terzino turco: parole d'elogio per Spalletti e retroscena su Yildiz
4 min
TagscelikjuveCalciomercato
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"Innanzitutto, sono davvero felice di essere qui. Sono davvero entusiasta per come è andata la trattativa. Sono contentissimo di essere qui". Così Zeki Celik nella sua prima intervista da giocatore della Juve. Attraverso il sito ufficiale del club bianconero, l'ex Roma si è presentato ai suoi nuovi supporters: "Cercherò di giocare per dare il mio contributo al club e di offrire le prestazioni che i nostri tifosi si aspettano. Con quali ambizioni arrivo alla Juve? Chi mi conosce sa che vedrà uno Zeki sempre pronto a impegnarsi al massimo, a giocare con passione, a dare tutto per i compagni e per la squadre in campo. Spero che riusciremo a centrare gli obiettivi che ci siamo prefissati". 

Celik alla Juve: "Ho legato subito con i miei compagni"

Via alla nuova avventura: "Ovviamente ho incontrato il tecnico e i miei compagni. È stato un bel momento e mi è servito a rompere il ghiaccio. Ho legato subito con i miei compagni, è stato un bel momento per me. Sono felice di essere qui".

Celik esalta Spalletti: "Grande allenatore, credo che farò bene con lui"

Primi confronti con Spalletti: "Ho parlato un po' con il mister. Mi ha spiegato in che modo intende giocare. È sicuramente un grande allenatore, un tecnico di grande successo in Italia. Anche i miei amici che hanno lavorato con lui hanno detto che è un tecnico eccellente, un grande professionista che dà molto ai suoi giocatori. Per questo credo che farò bene con lui"

Celik e il retroscena su Yildiz: "Mi ha mandato un messaggio vocale"

Una Juve sempre più turca: "Yildiz mi ha mandato un messaggio vocale. Mi ha detto che era molto felice per il mio arrivo e che faremo grandi cose insieme. Gli voglio bene, è una grande persona. Ha una personalità straordinaria, è il futuro della Juventus". Chiusura in italiano: "Sono contento di essere qui, forza Juve! Ciao!".

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