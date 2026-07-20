Juve, torna Yildiz. Cosa può succedere con Ekhator

TORINO - Oggi gli occhi saranno puntati sul J Medical, per differenti motivi: intanto il ritorno alla base di Yildiz che, dopo la precoce eliminazione dal Mondiale, ha esaurito il periodo di vacanza e oggi ripartirà con la Juve. Visite di rito, poi lo attenderà Luciano Spalletti per il primo allenamento col mirino sull'amichevole di sabato contro lo Standard Liegi. Con un occhio doverosamente rivolto al percorso del turco, capo-cannoniere bianconero nella scorsa stagione: l'allenatore ha già messo in chiaro che per Yildiz potrebbe essere applicato un programma specifico, ma il riposo lo ha aiutato e sembra che l’infiammazione al tendine rotuleo del ginocchio sinistro sia regredita. Lo staff medico, in ogni caso, lo controllerà.