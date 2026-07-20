Juve, torna Yildiz. Cosa può succedere con Ekhator
TORINO - Oggi gli occhi saranno puntati sul J Medical, per differenti motivi: intanto il ritorno alla base di Yildiz che, dopo la precoce eliminazione dal Mondiale, ha esaurito il periodo di vacanza e oggi ripartirà con la Juve. Visite di rito, poi lo attenderà Luciano Spalletti per il primo allenamento col mirino sull'amichevole di sabato contro lo Standard Liegi. Con un occhio doverosamente rivolto al percorso del turco, capo-cannoniere bianconero nella scorsa stagione: l'allenatore ha già messo in chiaro che per Yildiz potrebbe essere applicato un programma specifico, ma il riposo lo ha aiutato e sembra che l’infiammazione al tendine rotuleo del ginocchio sinistro sia regredita. Lo staff medico, in ogni caso, lo controllerà.
Le condizioni di Ekhator
Alla spicciolata rientreranno anche gli altri nazionali. Intanto è all'orizzonte un altro test di livello internazionale al quale punta anche il connazionale Celik, per il proprio esordio bianconero, dopo un week-end dedicato al suo completo inserimento alla Continassa. Lo staff medico della Juve emetterà un verdetto sulle condizioni di Ekhator, a margine degli esami: la partita dell'attaccante, due giorni fa a Basilea, è durata meno di mezzora a causa di un problema muscolare accusato in un contrasto di gioco. Nelle prossime ore, quindi, ogni valutazione in ritiro.