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Infortunio Ekhator, sospiro di sollievo per la Juve: il comunicato e quanto tempo starà fuori

L'attaccante, infortunatosi contro il Basilea, si è sottoposto a degli accertamenti al J|Medical
3 min
TagsJuventusEkhatorSerie A
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Sospiro di sollievo in casa Juventus per quanto riguarda le condizioni di Jeff Ekhator. L'attaccante classe 2006, costretto a lasciare il campo dopo meno di mezz'ora sabato in occasione dell'amichevole contro il Basilea, questa mattina si è recato al J|Medical per sottoporsi agli accertamenti. Questi hanno evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia destra. Il giocatore ha già iniziato l'iter riabilitativo e potrebbe tornare a disposizione di Spalletti per la seconda metà di agosto.

Infortunio Ekhator: il comunicato della Juventus e i tempi di recupero

Il comunicato con cui la Juventus ha svelato le condizioni di Ekhator: "In seguito al problema muscolare accusato durante la partita amichevole contro il Basilea, questa mattina Jeff Ekhator è stato sottoposto ad accertamenti radiologici presso il J|medical. Gli esami hanno evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia destra. Il calciatore ha iniziato l’iter riabilitativo volto alla ripresa dell’attività agonistica". Il tempo di recupero stimato si aggira tra i 15 e i 20 giorni.

Quali amichevoli salterà Ekhator?

"Non è riuscito a entrare bene nella squadra, si è innervosito e ha iniziato a sentire questo dolorino che lo ha limitato. Non lo possiamo valutare per questa partita. Lo conosciamo bene, conosciamo il suo valore". Con queste parole Spalletti ha parlato di Ekhator al termine dell'amichevole con il Basilea. L'attaccante classe 2006 è stato il primo rinforzo della Juve in questa sessione di mercato, pagato al Genoa 16 milioni di euro più due di bonus. Ekhator non prenderà parte alle amichevoli contro lo Standard Liegi (il 25 luglio), il Nizza (31 luglio), il Chelsea (5 agosto) e l'Inter (8 agosto). 

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