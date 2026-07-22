Kessie si avvicina alla Juve: l’opzione a centrocampo ha l’ok di Spalletti

Al lavoro per Kessie. Tutte le strade portano all’ivoriano: è lui il grande obiettivo della Juve per far compiere un salto di qualità al centrocampo di Luciano Spalletti. Il tandem composto dall’ad Carnevali e dal dt Massara prepara l’affondo per Franck (con cui Massara, tra l’altro, ha vinto lo scudetto ai tempi del Milan) che è svincolato dopo la fine dell’esperienza in Arabia Saudita con l’Al-Ahli ed è quindi una ghiottissima opportunità di mercato da provare a cogliere. Ne sono consapevoli in molti, tanto che proprio un altro club arabo avrebbe messo sul piatto una sontuosa offerta per il giocatore per farlo rimanere nel campionato saudita. Kessie però punta a tornare in Italia, dove è apprezzato dall’Atalanta (di cui è un ex), dalla Roma e appunto dai bianconeri. La Signora è pronta all’offensiva ma non intende andare oltre i 5-6 milioni di ingaggio; nel frattempo, i contatti con l’entourage del giocatore sono costanti. Franck, che avrebbe già dato la sua preferenza ai bianconeri, garantirebbe a Spalletti caratteristiche importanti come leadership, sostanza e personalità in mezzo al campo, oltre che una forte propensione all’inserimento offensivo e senso del gol. Alla Continassa però il mantra è sempre lo stesso: vendere prima di comprare. Al momento infatti il centrocampo bianconero è in overbooking, visto che in rosa ci sono Locatelli, McKennie, Khephren Thuram, Koopmeiners, Miretti, Adzic, più Douglas Luiz e Arthur, rientrati alla base perché non riscattati da Aston Villa e Gremio. Bisogna quindi dare una bella sforbiciata agli esuberi prima di avere lo spazio fisico ed economico per aggiungere una nuova tessera del puzzle, pur importante come Kessie. Il quadro è stato prospettato all’entourage del giocatore; tradotto, serve pazienza. E la speranza della Juve è che l’ivoriano intenda aspettare sviluppi positivi per poi dire sì.