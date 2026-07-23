Voragine Juve in attacco, Spalletti in ansia: quattro giocatori in uscita! La speranza è Pellegrino, ma...

A caccia dell’attaccante. La Juve vuole accelerare perché c’è una impellente necessità di rinforzi là davanti, considerato che Luciano Spalletti lavora in pratica con un reparto che più provvisorio non si può. Jeff Ekhator, il primo innesto dell’estate, si è subito infortunato e ne avrà per tre settimane. Kenan Yildiz è rientrato ma prosegue nel suo programma di lavoro differenziato per smaltire la tendinopatia rotulea al ginocchio sinistro che lo tormenta ormai da tempo e quindi il suo inserimento in gruppo procederà per gradi. Gli altri, al netto di Jeremie Boga già in ritiro e Chico Conceiçao atteso la prossima settimana dopo le vacanze post Mondiale, sono tutti con un piede fuori dalla Continassa. A cominciare da Jonathan David, di rientro dalle ferie post Coppa del Mondo nei prossimi giorni, per proseguire con Lois Openda, Edon Zhegrova e Arek Milik. Nessuno di questi quattro sarà il titolare nella prossima stagione e nessuno di essi è certo di rimanere trattandosi di esuberi. Spalletti quindi attende presto novità positive perché al momento non ci sono certezze su cui lavorare. Qualcosa si sta muovendo, in ogni caso, sul mercato attorno a esempio a Openda, che si avvicina a un ritorno in Ligue1, con il Lione in vantaggio sul Lens (dove il è stato nella stagione ‘22/23) e il suo addio potrebbe aprire spazio fisico ed economico (la partenza sarebbe comunque in prestito con un risparmio legato quindi esclusivamente all’ingaggio) per il nuovo innesto. Particolare non secondario e un po’ paradossale: ci sono anche le amichevoli da giocare e quindi a Spalletti in questi giorni serve...