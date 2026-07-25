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Dove vedere Standard Liegi-Juve in tv? Dazn o Sky, orario

Tutto quello che c'è da sapere sull'amichevole della squadra di Luciano Spalletti: le probabili formazioni
TagsjuveStandard Liegi
Juventus

Juventus

Tutte le notizie sulla squadra

È già entrata nel vivo la nuova stagione della Juventus. Tra le sedute di allenamento alla Continassa e la prima amichevole contro il Basilea, i bianconeri stanno scaldando i motori in vista del debutto ufficiale in campionato, fissato per il 23 agosto con la sfida esterna sul campo del Frosinone. Oggi un altro test, stavolta contro lo Standard Liegi.

Standard Liegi-Juve, l'orario

L'amichevole tra Standard Liegi e Liegi andrà in scena oggi, sabato 25 luglio, alle ore 20 (ora italiana) allo stadio Maurice Dufrasne di Liegi, in Belgio.

Dove vedere Standard-Liegi in diretta tv

Standard Liegi-Juve sarà trasmessa in diretta tv su DAZN e in co-esclusiva sui canali Sky Sport. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni moderna smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Standard-Liegi, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN, Sky Go e Now. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la webcronaca testuale del match in diretta su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale. La partita sarà visibile in chiaro anche sul sito ufficiale della Juventus.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Juventus

La probabili formazioni 

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Douglas Luiz; Adzic, Miretti, Boga; Openda. Allenatore: Luciano Spalletti.

STANDARD LIEGI (4-4-2): Epolo; Fossey, Hautekiet, Karamoko, Mortensen; Abid, Ilaimaharitra, Nielsen, Mohr; Nkada, Nsimba. Allenatore: Euvrard.

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Juventus

È già entrata nel vivo la nuova stagione della Juventus. Tra le sedute di allenamento alla Continassa e la prima amichevole contro il Basilea, i bianconeri stanno scaldando i motori in vista del debutto ufficiale in campionato, fissato per il 23 agosto con la sfida esterna sul campo del Frosinone. Oggi un altro test, stavolta contro lo Standard Liegi.

Standard Liegi-Juve, l'orario

L'amichevole tra Standard Liegi e Liegi andrà in scena oggi, sabato 25 luglio, alle ore 20 (ora italiana) allo stadio Maurice Dufrasne di Liegi, in Belgio.

Dove vedere Standard-Liegi in diretta tv

Standard Liegi-Juve sarà trasmessa in diretta tv su DAZN e in co-esclusiva sui canali Sky Sport. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni moderna smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Standard-Liegi, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN, Sky Go e Now. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la webcronaca testuale del match in diretta su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale. La partita sarà visibile in chiaro anche sul sito ufficiale della Juventus.

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