Dove vedere Standard Liegi-Juve in tv? Dazn o Sky, orario

È già entrata nel vivo la nuova stagione della Juventus . Tra le sedute di allenamento alla Continassa e la prima amichevole contro il Basilea, i bianconeri stanno scaldando i motori in vista del debutto ufficiale in campionato, fissato per il 23 agosto con la sfida esterna sul campo del Frosinone. Oggi un altro test, stavolta contro lo Standard Liegi .

Dove vedere Standard-Liegi in diretta tv

Standard Liegi-Juve sarà trasmessa in diretta tv su DAZN e in co-esclusiva sui canali Sky Sport. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni moderna smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Standard-Liegi, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN, Sky Go e Now. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la webcronaca testuale del match in diretta su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale. La partita sarà visibile in chiaro anche sul sito ufficiale della Juventus.