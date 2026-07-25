Standard Liegi-Juventus diretta: segui l'amichevole della squadra di Spalletti LIVE
Dopo il pareggio contro il Basilea, la Juventus torna in campo per la seconda amichevole del ritiro estivo. La squadra di Spalletti affronta in Belgio lo Standard Liegi. Secondo impegno del pre campionato dei bianconeri che sarà utile per avere ulteriori risposte dopo gli allenamenti alla Continassa e la sfida in Svizzera. Segui la partita su Corrieredellosport.it: aggiornamenti in tempo reale.
20:40
38' - Ritmi bassi, partita molto equilibrata
Non si accende la partita tra Standard Liegi e Juventus, complici i ritmi molto bassi in questa prima frazione di gioco. Ci prova l'asse Kalulu-Licina sulla destra, ma i bianconeri faticano a sorprendere la difesa belga.
20:29
27' - Tiro altissimo di Locatelli
Sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Locatelli raccoglie la respinta della difesa belga e calcia con il destro in precario equilibrio. Tiro sbilenco e palla altissima.
20:23
21' - Destro di Trouillet
Rischia la Juve, con una costruzione dal basso tanto coraggiosa quanto imprecisa: lo Standard Liegi recupera palla sulla trequarti e prova il tiro con Trouillet, che trova solo una deviazione.
20:20
18' - La Juve si difende in maniera ordinata
Bravo a chiudere Cambiaso, la Juve continua a difendersi con ordine. Lo Standard Liegi prova a sfruttare le corsie esterne.
20:12
10' - Chance per lo Standard Liegi
Spreca Nkada! Bella combinazione sulla sinistra dei padroni di casa, ma l'attaccante biancorosso non colpisce bene con il sinistro a pochi passi da Di Gregorio. Grande occasione sprecata.
20:06
4' - Ci prova Adzic
Conclusione dalla distanza di Adzic, blocca senza problemi l'estremo difensore dello Standard Liegi.
20:03
1' - È iniziata Standard Liegi-Juventus
Partiti! È cominciato il secondo test della pre-season della squadra di Luciano Spalletti.
19:56
Openda saluta la squadra prima della partita: è a un passo dal Lione
L'attaccante bianconero non sarà nemmeno in panchina in occasione del test odierno: l'ex Lipsia ha salutato Spalletti e i suoi compagni di squadra prima del fischio d'inizio, consapevole di essere ormai promesso sposo dell'Olympique Lione. OPENDA AL LIONE
19:54
Squadre pronte ad entrare in campo
Sta per iniziare l'amichevole che vedrà protagoniste Standard Liegi e Juventus. In campo la squadra di Spalletti, pronta ad affrontare il secondo test della sua pre-season.
19:45
Koopmeiners in panchina: il suo futuro
Teun Koopmeiners in panchina anche per l'amichevole contro lo Standard Liegi: la Juve è pronto a cederlo ma...
19:35
Il mercato della Juve: la situazione per Suzuki
La Juve prosegue la caccia al nuovo portiere: si apre la trattativa con il Parma per Suzuki. I DETTAGLI.
19:25
Dove vedere Standard Liegi-Juve in tv e in streaming
La Juventus affronta lo Standard Liegi nella seconda amichevole estiva dei bianconeri: tutte le info per seguire la partita in tv e in streaming.
19:15
Standard Liegi, la formazione ufficiale
STANDARD LIEGI (4-4-2): Epolo; Mortensen, Hautekiet, Karamoko, Drammeh; Fossey, Ilaimaharitra, Trouillet, Nielsen; Nkada, Abid. Allenatore: Euvrard.
19:10
La formazione ufficiale della Juventus: sorpresa in attacco, c'è Durmisi della Next Gen
JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Douglas Luiz; Licina, Adzic, Boga; Durmisi. Allenatore: Luciano Spalletti.
19:00
Tutto pronto per Standard Liegi-Juve
Tutto pronto per l'amichevole tra Standard Liegi e Juventus allo Stade Maurice Dufrasne in Belgio: fischio d'inizio in programma alle ore 20 italiane.
Stade Maurice Dufrasne - Liegi