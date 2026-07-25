Standard Liegi-Juventus diretta: segui l'amichevole della squadra di Spalletti LIVE

Dopo il pareggio contro il Basilea , la Juventus torna in campo per la seconda amichevole del ritiro estivo. La squadra di Spalletti affronta in Belgio lo Standard Liegi . Secondo impegno del pre campionato dei bianconeri che sarà utile per avere ulteriori risposte dopo gli allenamenti alla Continassa e la sfida in Svizzera. Segui la partita su Corrieredellosport.it: aggiornamenti in tempo reale.

Non si accende la partita tra Standard Liegi e Juventus, complici i ritmi molto bassi in questa prima frazione di gioco. Ci prova l'asse Kalulu-Licina sulla destra, ma i bianconeri faticano a sorprendere la difesa belga.

Sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Locatelli raccoglie la respinta della difesa belga e calcia con il destro in precario equilibrio. Tiro sbilenco e palla altissima.

Partiti! È cominciato il secondo test della pre-season della squadra di Luciano Spalletti.

Rischia la Juve, con una costruzione dal basso tanto coraggiosa quanto imprecisa: lo Standard Liegi recupera palla sulla trequarti e prova il tiro con Trouillet, che trova solo una deviazione.

19:56

Openda saluta la squadra prima della partita: è a un passo dal Lione

L'attaccante bianconero non sarà nemmeno in panchina in occasione del test odierno: l'ex Lipsia ha salutato Spalletti e i suoi compagni di squadra prima del fischio d'inizio, consapevole di essere ormai promesso sposo dell'Olympique Lione. OPENDA AL LIONE

19:54

Squadre pronte ad entrare in campo

Sta per iniziare l'amichevole che vedrà protagoniste Standard Liegi e Juventus. In campo la squadra di Spalletti, pronta ad affrontare il secondo test della sua pre-season.

19:45

Koopmeiners in panchina: il suo futuro

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19:35

Il mercato della Juve: la situazione per Suzuki

La Juve prosegue la caccia al nuovo portiere: si apre la trattativa con il Parma per Suzuki. I DETTAGLI.

19:25

Dove vedere Standard Liegi-Juve in tv e in streaming

La Juventus affronta lo Standard Liegi nella seconda amichevole estiva dei bianconeri: tutte le info per seguire la partita in tv e in streaming.

19:15

Standard Liegi, la formazione ufficiale

STANDARD LIEGI (4-4-2): Epolo; Mortensen, Hautekiet, Karamoko, Drammeh; Fossey, Ilaimaharitra, Trouillet, Nielsen; Nkada, Abid. Allenatore: Euvrard.

19:10

La formazione ufficiale della Juventus: sorpresa in attacco, c'è Durmisi della Next Gen

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Douglas Luiz; Licina, Adzic, Boga; Durmisi. Allenatore: Luciano Spalletti.

19:00

Tutto pronto per Standard Liegi-Juve

Tutto pronto per l'amichevole tra Standard Liegi e Juventus allo Stade Maurice Dufrasne in Belgio: fischio d'inizio in programma alle ore 20 italiane.

Stade Maurice Dufrasne - Liegi