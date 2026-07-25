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sabato 25 luglio 2026
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Standard Liegi
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      Fine 1° tempo
      Amichevoli - 25.07.2026
      Stade Maurice Dufrasne

      Arbitro Jasper Vergoote
      TabellinoCalendarioClassifiche
      Standard Liegi
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      Juve

      Standard Liegi-Juventus diretta: segui l'amichevole della squadra di Spalletti LIVE

      Seconda amichevole estiva per i bianconeri dopo il pareggio contro il Basilea: aggiornamenti in tempo reale
      7 min
      TagsStandard Liegijuve
      Juventus

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      Tutte le notizie sulla squadra
      Aggiorna

      Dopo il pareggio contro il Basilea, la Juventus torna in campo per la seconda amichevole del ritiro estivo. La squadra di Spalletti affronta in Belgio lo Standard Liegi. Secondo impegno del pre campionato dei bianconeri che sarà utile per avere ulteriori risposte dopo gli allenamenti alla Continassa e la sfida in Svizzera. Segui la partita su Corrieredellosport.it: aggiornamenti in tempo reale.

      20:40

      38' - Ritmi bassi, partita molto equilibrata

      Non si accende la partita tra Standard Liegi e Juventus, complici i ritmi molto bassi in questa prima frazione di gioco. Ci prova l'asse Kalulu-Licina sulla destra, ma i bianconeri faticano a sorprendere la difesa belga.

      20:29

      27' - Tiro altissimo di Locatelli

      Sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Locatelli raccoglie la respinta della difesa belga e calcia con il destro in precario equilibrio. Tiro sbilenco e palla altissima.

      20:23

      21' - Destro di Trouillet

      Rischia la Juve, con una costruzione dal basso tanto coraggiosa quanto imprecisa: lo Standard Liegi recupera palla sulla trequarti e prova il tiro con Trouillet, che trova solo una deviazione.

      20:20

      18' - La Juve si difende in maniera ordinata

      Bravo a chiudere Cambiaso, la Juve continua a difendersi con ordine. Lo Standard Liegi prova a sfruttare le corsie esterne.

      20:12

      10' - Chance per lo Standard Liegi

      Spreca Nkada! Bella combinazione sulla sinistra dei padroni di casa, ma l'attaccante biancorosso non colpisce bene con il sinistro a pochi passi da Di Gregorio. Grande occasione sprecata.

      20:06

      4' - Ci prova Adzic

      Conclusione dalla distanza di Adzic, blocca senza problemi l'estremo difensore dello Standard Liegi.

      20:03

      1' - È iniziata Standard Liegi-Juventus

      Partiti! È cominciato il secondo test della pre-season della squadra di Luciano Spalletti.

      19:56

      Openda saluta la squadra prima della partita: è a un passo dal Lione

      L'attaccante bianconero non sarà nemmeno in panchina in occasione del test odierno: l'ex Lipsia ha salutato Spalletti e i suoi compagni di squadra prima del fischio d'inizio, consapevole di essere ormai promesso sposo dell'Olympique Lione. OPENDA AL LIONE

      19:54

      Squadre pronte ad entrare in campo

      Sta per iniziare l'amichevole che vedrà protagoniste Standard Liegi e Juventus. In campo la squadra di Spalletti, pronta ad affrontare il secondo test della sua pre-season.

      19:45

      Koopmeiners in panchina: il suo futuro

      Teun Koopmeiners in panchina anche per l'amichevole contro lo Standard Liegi: la Juve è pronto a cederlo ma...

      19:35

      Il mercato della Juve: la situazione per Suzuki

      La Juve prosegue la caccia al nuovo portiere: si apre la trattativa con il Parma per Suzuki. I DETTAGLI.

      19:25

      Dove vedere Standard Liegi-Juve in tv e in streaming

      La Juventus affronta lo Standard Liegi nella seconda amichevole estiva dei bianconeri: tutte le info per seguire la partita in tv e in streaming.

      19:15

      Standard Liegi, la formazione ufficiale

      STANDARD LIEGI (4-4-2): Epolo; Mortensen, Hautekiet, Karamoko, Drammeh; Fossey, Ilaimaharitra, Trouillet, Nielsen; Nkada, Abid. Allenatore: Euvrard.

      19:10

      La formazione ufficiale della Juventus: sorpresa in attacco, c'è Durmisi della Next Gen

      JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Douglas Luiz; Licina, Adzic, Boga; Durmisi. Allenatore: Luciano Spalletti.

      19:00

      Tutto pronto per Standard Liegi-Juve

      Tutto pronto per l'amichevole tra Standard Liegi e Juventus allo Stade Maurice Dufrasne in Belgio: fischio d'inizio in programma alle ore 20 italiane.

      Stade Maurice Dufrasne - Liegi

       

      © RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Juventus

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