Dibu Martinez e Kolo Muani: Spalletti ha fretta e chiede i rinforzi

La Juve è pronta a decollare. Sul mercato, prima di partire per la tournée in Oriente. È l’ora dei rinforzi, è l’ora soprattutto dell’attacco mai come in questo momento ridotto all’osso. A Liegi, sabato, sera, mancavano praticamente tutti: Ekhator, l’unico volto nuovo del reparto subito infortunatosi nell’amichevole di Basilea, Yildiz, Milik e Zhegrova, alle prese con programmi personalizzati di lavoro, David e Conceiçao, ancora in vacanza dopo le fatiche del Mondiale. All’ultimo è venuto meno pure Openda, già con la valigia in mano verso Lione così Luciano Spalletti ha avuto l’occasione per guardare al futuro e lanciare i due talenti Licina e Durmisi. È chiaro che adesso sia arrivato il momento di concretizzare le trattative in entrata e l’intenzione della società è di regalare al tecnico il primo acquisto tanto atteso prima della partenza per Hong Kong e Perth. Il prescelto è naturalmente Kolo Muani. I contatti con il Paris Saint Germain sono continui con l’obiettivo di portare al traguardo questa estenuante trattativa che dura ormai da un anno. Alla Continassa c’è la convinzione che l’ultimo sforzo compiuto in direzione del club parigino possa essere quello buono per andare a dama. L’auspicio è che l’offerta da 40 milioni più bonus, lavorando anche sulla percentuale della eventuale futura rivendita, possa essere quella giusta per vincere la resistenza dei bi-campioni d’Europa, dopo il lungo lavoro diplomatico svolto dal tandem Carnveali-Massara per ricucire i rapporti che si erano raffreddati (eufemismo) durante la gestione Comolli. Adesso la palla passa al Paris che deve dare la risposta definitiva. «Sono fiducioso, so che i dirigenti ci stanno lavorando e non li assillo» ha detto Spalletti dopo l’amichevole di Liegi. Fiducia è la parola più diffusa in queste ore alla Continassa, nella speranza che si possa davvero arrivare alla fumata bianca. La svolta è attesa a breve. Una volta concluso l'affare Kolo Muani, si spera positivamente, alla Continassa verrà preso in considerazione il secondo rinforzo offensivo che potrebbe essere Mateo Pellegrino. Con il Parma però bisogna trovare la formula che renda l'investimento sostenibile.