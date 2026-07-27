Juve, Openda in uscita: "Il Lione? Vediamo..." 

Serata particolare, quella di Liegi, per Openda. Ha visto la gara dalla tribuna perché è a un passo dal trasferimento al Lione ma è cresciuto proprio nelle giovanili del club belga. «È qui che sono diventato grande, avrei voluto tanto essere in campo... - ha raccontato l’attaccante, aprendo poi la porta al futuro -. Sto bene, mi sto preparando a un trasferimento, non ho giocato per non rischiare. Adesso sarà importare ritrovare minutaggio».