Juve, Openda in uscita: "Il Lione? Vediamo..."
Serata particolare, quella di Liegi, per Openda. Ha visto la gara dalla tribuna perché è a un passo dal trasferimento al Lione ma è cresciuto proprio nelle giovanili del club belga. «È qui che sono diventato grande, avrei voluto tanto essere in campo... - ha raccontato l’attaccante, aprendo poi la porta al futuro -. Sto bene, mi sto preparando a un trasferimento, non ho giocato per non rischiare. Adesso sarà importare ritrovare minutaggio».
Openda: "Ho voglia di tornare a giocare e fare gol"
La sua prima e unica stagione in Italia è stato un flop ma Openda intende voltare pagina e ripartire: «Ho voglia di tornare a giocare a calcio, di fare gol. Sfortunatamente la stagione scorsa non è andata bene. Per me è importante trovare un posto dove posso esprimermi e avere spazio anche per ritrovare la Nazionale». All’orizzonte ora c’è il Lione anche se Lois fa il misterioso e scherza: «Il nuovo club lo sapremo tra qualche giorno, ma sarà un bell’ambiente. Sarà in Francia? Sì, può essere in Francia come altrove... Colori sociali blu, rosso e bianco? C’è del bianco, in ogni caso...».