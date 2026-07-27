Juve, Cambiaso non molla: "Sì, io resto qui"

Cambiaso si conferma. «Resto alla Juve? Direi proprio di sì» ha detto dopo l’amichevole in casa dello Standard Liegi. Un messaggio chiaro in un passaggio delicato per la Signora, con il mercato che sta per decollare e che potenzialmente potrebbe coinvolgere praticamente tutti i componenti della rosa, eccezion fatta per Yildiz, l’unico davvero incedibile. La linea della Continassa è chiara: tutti sono sacrificabili di fronte a una offerta congrua perché i parametri del fair play finanziario dell’Uefa non consentono troppi margini. Anzi, impongono la sostenibilità di ogni operazione. Vendere prima di comprare, insomma. Ed è su questa linea che si stanno muovendo l’ad Carnevali e il dt Massara. Al momento però Cambiaso sembra essere uscito dai radar delle big europee che nei mesi scorsi l’avevano inserito nelle proprie liste. «Resto alla Juve? Sì, direi proprio di sì, tanto ogni giorno ne esce uno che deve andare via... Siamo abituati a questo, fa parte del gioco». Un gioco che, in questa fase almeno, non lo coinvolge dopo che nelle scorse settimane si era molto parlato di un interesse concreto di Barcellona e Chelsea. Poi alla Continassa c’è stato il cambio al vertice con l’avvento del tandem Carnevali-Massara, i catalani hanno raffreddato l’interesse e i londinesi hanno piazzato il colpo Palestra. Proprio il passaggio di quest’ultimo in Premier aveva fatto spuntare l’ipotesi Inter per Cambiaso perché i nerazzurri devono riempire la casella sulla fascia destra ma la soluzione non è decollata.