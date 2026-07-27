Juve in lutto: è morta Ilva, la mamma di Spalletti

La Juve e tutto il mondo bianconero, oltre a familiari e amici, piangono la morte della mamma di Luciano Spalletti, Ilva, figura fondamentale nella vita del tecnico, come lui stesso ha più volte raccontato. La madre dell'ex ct della Nazionale aveva 93 anni e viveva a Spicchio-Sovigliana, frazione del comune di Vinci, in provincia di Firenze. Spalletti aveva parlato più volte del fortissimo legame con la madre, condividendo tanti aneddotti. Nel 2022, durante la sfida tra Fiorentina e Napoli, la signora Ilva fu bersaglio di pesanti offese provenienti dagli spalti, causando l'ira del figlio che si sfogò nel post-partita: "Hanno insultato mia madre, che ha 90 anni, per tutta la durata della gara".