Bremer ritrova la Juve alla Continassa: abbracci e sorrisi nello spogliatoio

Gleison Bremer torna alla Continassa tra abbracci e sorrisi con i suoi compagni di squadra. Vacanze terminate per il difensore della nazionale brasiliana, reduce dai Mondiali 2026 con la Seleçao di Carlo Ancelotti . Al centro di nuove voci di mercato , l'ex Torino si allenerà da oggi alla corte di Luciano Spalletti , in attesa di capire quale sarà il suo futuro.

Juve, riecco Bremer: il difensore è arrivato alla Continassa

Fino al prossimo 10 agosto, il futuro di Gleison Bremer dipende da una clausola rescissoria da 58 milioni di euro, inserita nel contratto del difensore in occasione della firma sul prolungamento con la Juve fino al 2029. Se un club eserciterà tale clausola in tempo utile, la Vecchia Signora non avrà possibilità di opporsi e dovrà salutare il calciatore, da tempo nel mirino del Galatasaray. Intanto, nella giornata di oggi ha ritrovato i suoi compagni bianconeri, che lo hanno accolto con grande affetto all'interno dello spogliatoio della Continassa: da Milik a Pinsoglio, passando per Locatelli e Zhegrova, fino ad arrivare al connazionale Douglas Luiz. Un momento sempre speciale, nonostante un futuro ancora tutto da scrivere.