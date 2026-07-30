Dopo Kolo Muani e Alajbegovic, pressing Juve per Suzuki
Il Parma chiede 35 milioni, Spalletti gli consegnerebbe subito le chiavi della porta. L'alternativa rimane Vicario
TORINO - Offensiva Suzuki. Si dice che non c’è due senza tre e allora nella pirotecnica giornata di ieri che ha portato alla doppietta Kolo Muani-Alajbegovic, la Juve ha continuato a lavorare sulla difesa. Il che significa in prima battuta risolvere la questione portiere. In porta, non è un mistero, si cerca l’erede di Di Gregorio da affiancare all’affidabile Perin che si è confermato ad alti livelli nelle prime due amichevoli estive. L’idea originaria che portava a Dibu Martinez si sta progressivamente raffreddando, per i costi e per la resistenza dell’Aston Villa, così la corsa sembra ristretta a due protagonisti. In pole position c’è Zion Suzuki del Parma, che Lucio apprezza anche per le sua capacità di giocare con i piedi, di far iniziare la manovra dal basso con sicurezza. Anche in questo caso, però, di mezzo c’è il Paris Saint Germain che ha pensato al giapponese come colpo in prospettiva da affiancare al titolare Safonov. I bi-campioni d’Europa non avrebbero difficoltà a pagare i 35 milioni richiesti dal Parma ma a Parigi Suzuki difficilmente avrebbe il posto da titolare assicurato. Al contrario, Spalletti gli consegnerebbe subito le chiavi della porta. Ieri c’è stata una nuova offensiva da parte della Continassa per provare a battere la concorrenza ma bisogna ancora lavorare. L’alternativa resta forse la strada più facile da percorrere e porta a Guglielmo Vicario, che non rientra più nei piani del tecnico del Tottenham, De Zerbi. Con gli inglesi è possibile un affare in prestito con diritto di riscatto a 15 milioni; un’operazione che sarebbe quindi più sostenibile economicamente. Sullo sfondo c’è anche Anatolij Trubin, ucraino classe 2001 del Benfica: costa però pure lui 35 milioni. Difesa vuole dire anche pacchetto centrali e qui il nome forte resta Jhon Lucumi del Bologna. Con 22-25 milioni l’affare si può fare ma anche in questo caso c’è da tenere in considerazione la concorrenza del Como, la principale, e del Nottingham Forest, oltre ai soliti Galatasaray e Besiktas. Il colombiano, almeno per ora, dà la precedenza alla Signora; palla alla Juve.
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