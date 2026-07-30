Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
giovedì 30 luglio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Carnevali su Kolo Muani alla Juve: "È questione di ore e lavoriamo su Alajbegovic". Poi su Vlahovic: "Non rincorro nessuno"

L'amministratore delegato ha fatto chiarezza sulle operazioni di mercato del club e ha parlato della questione del ct della Nazionale: ecco cosa ha detto
4 min
TagsCarnevalijuveKolo Muani
Juventus

Juventus

Tutte le notizie sulla squadra

Giovanni Carnevali ha scatenato il mondo Juventus nel giro di poche ore. Prima l'accelerata finale per Kolo Muani, poi quella per Alajbegovic. Per il francese è ormai tutto chiuso: "Stiamo chiudendo adesso per Kolo Muani, è una trattativa in corso da tanto tempo. Sono arrivato alla Juve un mese e mezzo fa e credevo che l’operazione fosse ormai definita, ma così non è stato. Probabilmente ci sono stati dei problemi in precedenza con il Paris Saint-Germain. Ma quello che conta è arrivare, anche all'ultimo. Siamo nella fase conclusiva". Mentre l'ad dei bianconeri è più prudente sull'operazione che porterebbe all'arrivo a Torino di Alajbegovic: "Siamo più indietro, ma ci stiamo lavorando. Dobbiamo andare alla ricerca di prospettive differenti e di ragazzi giovani, lui ha tutte queste caratteristiche".

 

 

Carenevali: "Vlahovic? Mai incontrato". Sulla questione del ct della Nazionale

Carnevali ha parlato anche di Vlahovic ai microfoni de La Stampa: "Non l'ho mai incontrato, so che la Juve gli aveva fatto una proposta ma che non è stata accettata. La cosa è molto semplice. Non sono uno che va a rincorrere i giocatori quando ci sono delle offerte allettanti. Mi sono sempre reso disponibile anche a parlare con i suoi agenti ma, ripeto, lui non l'ho mai incontrato". Non solo il mercato della Juventus. Carnevali si è espresso anche sull'operato di Malagò nella scelta del ct della Nazionale: "Secondo me poteva muoversi meglio. Io penso che sia un grande presidente, un gran personaggio di sport. Quello che abbiamo chiesto è di costruire una federazione come una società di calcio con un ds e un dt. Bisogna cercare di ripartire dalle basi, dai ragazzi giovani e dagli educatori, con un progetto sportivo".

 

 

"Scontro Uefa-Fifa? Quello che sta facendo Infantino lo vedono tutti"

L'ad della Juve ha continuato: "Mi dispiace anche per Pirlo, è stato attaccato in un modo molto forte per scelte magari anche sbagliate, ma sarebbe stato giusto pensarci prima. Noi come Serie A ci eravamo proposti a fare un investimento per trovare tecnici con qualità, non bisogna inserire gli amici ma persone che sono capaci". Per concludere, Carnevali ha parlato anche dello scontro tra Uefa e Fifa per la proposta di quest'ultima di aprire la vendita dei Mondiali a investitori privati: "Sono 55 federazioni contrarie a quello che sta portando avanti la Fifa. Quello che sta facendo Infantino lo vedono un po' tutti, una direzione diversa rispetto a qualche anno fa. A me piacciono le cose pulite, la Fifa non sta portando avanti i valori in cui credo nello sport. Già il fatto che 55 federazioni non siano d’accordo è un passo importante. Ci sarà la possibilità di fermarli".

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Juventus

Da non perdere

Kolo Muani torna alla JuvePressing Juve per Suzuki

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS