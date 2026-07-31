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Dove vedere Juve-Nizza in tv? Dazn o Sky, orario

Nuovo test per la squadra di Luciano Spalletti, oggi impegnata alla Continassa contro la formazione francese: scopri tutto ciò che c'è da sapere sull'amichevole odierna
TagsjuveNizzaSpalletti
Juventus

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Tutte le notizie sulla squadra

Dopo le prime uscite in Svizzera e in Belgio, la Juventus di Luciano Spalletti torna a casa per affrontare il Nizza di Olivier Pantaloni. Test alla Continassa (a porte chiuse) per Locatelli e compagni, in attesa di ritrovare big del calibro di Kenan Yildiz e calciatori importanti come Thuram, McKennie e Gleison Bremer. Tanti giovani in campo, con il tecnico di Certaldo che continua a studiare i talenti della Next Gen.

Juve-Nizza, l'orario

Il test match odierno andrà in scena oggi, venerdì 31 luglio, alle ore 18 alla Continassa, sede degli allenamenti della Vecchia Signora, reduce dall'1-0 contro lo Standard Liegi e dallo 0-0 con il Basilea. Stavolta, però, i bianconeri vestiranno i panni di padroni di casa.

Dove vedere Juve-Nizza in diretta tv

L’amichevole sarà trasmessa in diretta tv in co-esclusiva sui canali Sky Sport e su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni moderna smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Juve-Nizza, dove vederla in streaming

La partita sarà visibile live in streaming su DAZN e Sky Go, ma anche sul sito della Juve e per la prima volta sulla piattaforma di EA Sports, il colosso statunitense del gaming. Le applicazioni mobili di Sky e DAZN sono scaricabili gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la webcronaca testuale del match in diretta su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Juventus

La probabile formazione di Spalletti

Ecco le probabili scelte di Luciano Spalletti per il test contro il Nizza:

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Kelly, Cambiaso; Douglas Luiz, Locatelli; Licina, Miretti, Boga; Durmisi. Allenatore: Spalletti.

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Juventus

Dopo le prime uscite in Svizzera e in Belgio, la Juventus di Luciano Spalletti torna a casa per affrontare il Nizza di Olivier Pantaloni. Test alla Continassa (a porte chiuse) per Locatelli e compagni, in attesa di ritrovare big del calibro di Kenan Yildiz e calciatori importanti come Thuram, McKennie e Gleison Bremer. Tanti giovani in campo, con il tecnico di Certaldo che continua a studiare i talenti della Next Gen.

Juve-Nizza, l'orario

Il test match odierno andrà in scena oggi, venerdì 31 luglio, alle ore 18 alla Continassa, sede degli allenamenti della Vecchia Signora, reduce dall'1-0 contro lo Standard Liegi e dallo 0-0 con il Basilea. Stavolta, però, i bianconeri vestiranno i panni di padroni di casa.

Dove vedere Juve-Nizza in diretta tv

L’amichevole sarà trasmessa in diretta tv in co-esclusiva sui canali Sky Sport e su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni moderna smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Juve-Nizza, dove vederla in streaming

La partita sarà visibile live in streaming su DAZN e Sky Go, ma anche sul sito della Juve e per la prima volta sulla piattaforma di EA Sports, il colosso statunitense del gaming. Le applicazioni mobili di Sky e DAZN sono scaricabili gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la webcronaca testuale del match in diretta su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

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