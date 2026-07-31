Dove vedere Juve-Nizza in tv? Dazn o Sky, orario
Dopo le prime uscite in Svizzera e in Belgio, la Juventus di Luciano Spalletti torna a casa per affrontare il Nizza di Olivier Pantaloni. Test alla Continassa (a porte chiuse) per Locatelli e compagni, in attesa di ritrovare big del calibro di Kenan Yildiz e calciatori importanti come Thuram, McKennie e Gleison Bremer. Tanti giovani in campo, con il tecnico di Certaldo che continua a studiare i talenti della Next Gen.
Juve-Nizza, l'orario
Il test match odierno andrà in scena oggi, venerdì 31 luglio, alle ore 18 alla Continassa, sede degli allenamenti della Vecchia Signora, reduce dall'1-0 contro lo Standard Liegi e dallo 0-0 con il Basilea. Stavolta, però, i bianconeri vestiranno i panni di padroni di casa.
Dove vedere Juve-Nizza in diretta tv
L’amichevole sarà trasmessa in diretta tv in co-esclusiva sui canali Sky Sport e su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni moderna smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Juve-Nizza, dove vederla in streaming
La partita sarà visibile live in streaming su DAZN e Sky Go, ma anche sul sito della Juve e per la prima volta sulla piattaforma di EA Sports, il colosso statunitense del gaming. Le applicazioni mobili di Sky e DAZN sono scaricabili gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la webcronaca testuale del match in diretta su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
La probabile formazione di Spalletti
Ecco le probabili scelte di Luciano Spalletti per il test contro il Nizza:
JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Kelly, Cambiaso; Douglas Luiz, Locatelli; Licina, Miretti, Boga; Durmisi. Allenatore: Spalletti.
Dopo le prime uscite in Svizzera e in Belgio, la Juventus di Luciano Spalletti torna a casa per affrontare il Nizza di Olivier Pantaloni. Test alla Continassa (a porte chiuse) per Locatelli e compagni, in attesa di ritrovare big del calibro di Kenan Yildiz e calciatori importanti come Thuram, McKennie e Gleison Bremer. Tanti giovani in campo, con il tecnico di Certaldo che continua a studiare i talenti della Next Gen.
Juve-Nizza, l'orario
Il test match odierno andrà in scena oggi, venerdì 31 luglio, alle ore 18 alla Continassa, sede degli allenamenti della Vecchia Signora, reduce dall'1-0 contro lo Standard Liegi e dallo 0-0 con il Basilea. Stavolta, però, i bianconeri vestiranno i panni di padroni di casa.
Dove vedere Juve-Nizza in diretta tv
L’amichevole sarà trasmessa in diretta tv in co-esclusiva sui canali Sky Sport e su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni moderna smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Juve-Nizza, dove vederla in streaming
La partita sarà visibile live in streaming su DAZN e Sky Go, ma anche sul sito della Juve e per la prima volta sulla piattaforma di EA Sports, il colosso statunitense del gaming. Le applicazioni mobili di Sky e DAZN sono scaricabili gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la webcronaca testuale del match in diretta su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.