Dove vedere Juve-Nizza in tv? Dazn o Sky, orario

Dopo le prime uscite in Svizzera e in Belgio, la Juventus di Luciano Spalletti torna a casa per affrontare il Nizza di Olivier Pantaloni. Test alla Continassa (a porte chiuse) per Locatelli e compagni, in attesa di ritrovare big del calibro di Kenan Yildiz e calciatori importanti come Thuram, McKennie e Gleison Bremer. Tanti giovani in campo, con il tecnico di Certaldo che continua a studiare i talenti della Next Gen.

Dove vedere Juve-Nizza in diretta tv

L’amichevole sarà trasmessa in diretta tv in co-esclusiva sui canali Sky Sport e su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni moderna smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Juve-Nizza, dove vederla in streaming

La partita sarà visibile live in streaming su DAZN e Sky Go, ma anche sul sito della Juve e per la prima volta sulla piattaforma di EA Sports, il colosso statunitense del gaming. Le applicazioni mobili di Sky e DAZN sono scaricabili gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la webcronaca testuale del match in diretta su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.