Juventus-Nizza diretta: segui l'amichevole della squadra di Spalletti LIVE

Dopo il pari con il Basilea e la vittoria sullo Standard Liegi, la Juventus dovrà affrontare il Nizza nella terza amichevole estiva pre-campionato. I bianconeri scendono in campo oggi alle 18 per affrontare la squadra di Haise prima della partenza per la tournée in Asia. I due club si affrontano per l'ottava volta, con l'ultimo incrocio che risale all'aprile 1968 (pareggio in amichevole per 1-1 grazie al gol di De Paoli dal dischetto). Il grande assente però della sfida per Spalletti è Yildiz , alle prese con un tendinopatia rotulea: il tecnico infatti non potrà contare ancora sulla rosa al completo e aspetta rinforzi come Kolo Muani e Alajbegovic dalle ultime trattative di mercato. Tra le assenze spicca quella di Yildiz, lasciato a riposo per gestire la tendinopatia rotulea. Segui la diretta del match con il pre e post partita con Il Corriere dello Sport-Stadio .

18:00

Minuto di silenzio per Baresi

Le due formazioni ricordano la leggenda del Milan, morta oggi all'età di 66 anni

17:59

Squadre in campo

Tra poco si gioca Juve-Nizza

17:58

Presenti anche Massara e Carnevali

Ultimi minuti di riscaldamento in campo alla Continassa prima del fischio d'inizio. Dirigenza bianconera quasi al completo a bordocampo

17:54

Il programma estivo della Juventus

Dopo il match di oggi, la Vecchia Signora proseguirà il ritiro pre-campionato a Hong Kong, in Asia, con Juventus-Chelsea, in programma mercoledì 5 agosto e in Australia, sabato 8 agosto con Juventus-Inter e martedì 11 agosto con il Palermo. La Juve farà ritorno a Torino e lunedì 17 agosto, all'Allianz Stadium, ci sarà l'amichevole in famiglia con la Juventus Next Gen

17:52

Da Del Piero a Baggio e Inzaghi: i messaggi del mondo del calcio per Franco Baresi

Tanti post e parole di cordoglio per il campione rossonero che se ne è andato oggi all'età di 66 anni

17:45

Openda dalla Juve al Lione: è ufficiale, le cifre e i dettagli dell'accordo

Adesso è ufficiale: la Juve ha annunciato la cessione di Lois Openda al Lione. L'attaccante belga si trasferisce in Francia con la formula del prestito oneroso "a fronte di un corrispettivo di 3,5 milioni", come specifica il club bianconero in una nota ufficiale. Openda, classe 2000, saluta lasciandosi alle spalle un'annata non particolarmente esalante con 34 presenze tra Serie A, Champions League e Coppa Italia e sole due reti (realizzate contro Roma e Bodo Glimt)...

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17:35

Dopo Kolo Muani e Alajbegovic, pressing Juve per Suzuki

Offensiva Suzuki. Si dice che non c’è due senza tre e allora nella pirotecnica giornata di ieri che ha portato alla doppietta Kolo Muani-Alajbegovic, la Juve ha continuato a lavorare sulla difesa. Il che significa in prima battuta risolvere la questione portiere. In porta, non è un mistero, si cerca l’erede di Di Gregorio da affiancare all’affidabile Perin che si è confermato ad alti livelli nelle prime due amichevoli estive. L’idea originaria che portava a Dibu Martinez si sta progressivamente raffreddando, per i costi e per la resistenza dell’Aston Villa, così la corsa sembra ristretta a due protagonisti. In pole position c’è Zion Suzuki del Parma, che Lucio apprezza anche per le sua capacità di giocare con i piedi, di far iniziare la manovra dal basso con sicurezza. Anche in questo caso, però, di mezzo c’è il Paris Saint Germain che...

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17:25

Quella coincidenza... transalpina

Il primo incrocio della Juventus contro un club francese in Coppa Uefa fu una data storica. La sfida con il Psg si giocò il primo novembre del 1989, nel giorno in cui la Signora compie 102 anni

17:20

Nizza, la formazione ufficiale

NIZZA (3-4-2-1): Boulhendi; Camara A., Bouard, Abergel, Clauss, Camara I., Cho, Bard, Alabi, Coulibaly, Diallo. All. Haise

17:16

Juve, la formazione ufficiale

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Celik, Gatti, Kelly, Kalulu; Douglas Luiz, Locatelli; Zhegrova, Miretti, Cambiaso; Milik. All. Spalletti

17:10

Juve-Nizza, i convocati da Spalletti

Portieri: Di Gregorio, Pinsoglio, Bruno

Difensori: Celik, Gatti, Kelly, Kalulu, Rugani, Joao Mario, Cambiaso, Cabal, Gil Puche

Centrocampisti: Locatelli, Koopmeiners, Douglas Luiz, Adzic, Miretti, Arthur

Attaccanti: Zhegrova, Milik, Oboavwoduo, Licina, Durmisi

17:00

Juventus-Nizza, dove vedere il match in tv

L’amichevole sarà trasmessa in diretta tv in co-esclusiva sui canali Sky Sport e su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni moderna smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Torino, Training Center della Continassa