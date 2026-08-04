Spalletti felice di Kolo Muani: "Grande attaccante". E parole d'oro anche per la società

"Kolo Muani? È un ragazzo bravissimo, oltre che è un giocatore molto forte, io personalmente l'avevo sentito anche nelle altre sessioni di mercato perché è un grande giocatore che alza il livello". Così Luciano Spalletti, in conferenza stampa da Hong Kong, riaccoglie l'attaccante francese alla Juve. "Siamo contenti per quelli che sono arrivati, quelli che sono rimasti, però la cosa importante è che siamo veramente un bel gruppo", sottolinea ancora il tecnico nella conferenza stampa che precede l'amichevole di domani, mercoledì 5 agosto, contro il Chelsea di Xabi Alonso.