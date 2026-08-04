Spalletti felice di Kolo Muani: "Grande attaccante". E parole d'oro anche per la società
"Kolo Muani? È un ragazzo bravissimo, oltre che è un giocatore molto forte, io personalmente l'avevo sentito anche nelle altre sessioni di mercato perché è un grande giocatore che alza il livello". Così Luciano Spalletti, in conferenza stampa da Hong Kong, riaccoglie l'attaccante francese alla Juve. "Siamo contenti per quelli che sono arrivati, quelli che sono rimasti, però la cosa importante è che siamo veramente un bel gruppo", sottolinea ancora il tecnico nella conferenza stampa che precede l'amichevole di domani, mercoledì 5 agosto, contro il Chelsea di Xabi Alonso.
News in aggiornamento
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS