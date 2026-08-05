Dove vedere Chelsea-Juve in tv? Dazn o Sky, orario

Quarta amichevole precampionato per la Juve di Spalletti che a Hong Kong sfida il Chelsea di Xabi Alonso . I bianconeri sono reduci dallo 0-0 contro il Basilea , dal successo per 1-0 sullo Standard Liegi e dal 2-0 contro il Nizza . Scocca l'ora del banco di prova contro i Blues per testare la condizione dei singoli e lo stato di affiatamento del collettivo in vista dell'inizio della prossima stagione.

L'amichevole tra Chelsea e Juventus è in programma oggi, mercoledì 5 luglio , alle 13:30 (ora italiana) , al Kai Tak Sports Park di Hong Kong (Cina), nel distretto di Kowloon. Il precampionato dei bianconeri proseguirà con tre appuntamenti: Inter-Juventus (sabato 8 agosto, ore 13) e Juventus-Palermo (martedì 11 agosto, ore 12), entrambi all'Optus Stadium di Perth. Lunedì 17 agosto, alle 18, sfida in famiglia a Torino: Juventus-Juve Next Gen .

Dove vedere Chelsea-Juve in diretta tv e in differita

Chelsea-Juve sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, su DAZN e in co-esclusiva su Sky Sport Calcio (canale 202). È possibile attivare l'app di DAZN su ogni moderna smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Chelsea-Juve sarà trasmessa in differita, in chiaro, su NOVE (canale 9 del digitale terrestre), alle 21:30.

Chelsea-Juve, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN, Sky Go, Now e Juventus TV (in chiaro, previa registrazione gratuita e login attraverso il sito internet ufficiale del club bianconero o scaricando, sempre gratuitamente, l'app ufficiale Juventus dagli store online). Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento o in pay-per-view. Potrete seguire la webcronaca testuale del match in diretta su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.