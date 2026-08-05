Chelsea-Juve diretta: segui l'amichevole di oggi LIVE

Chelsea-Juve , a voi. Al Kai Tak Sports Park di Hong Kong l'amichevole di lusso tra i Blues di Xabi Alonso e i bianconeri di Spalletti. Quarto appuntamento precampionato per la Vecchia Signora dopo lo 0-0 contro il Basilea e i successi per 1-0 sullo Standard Liegi e per 2-0 contro il Nizza. Segui la partita in diretta su CorrieredelloSport.it : aggiornamenti in tempo real e.

14:11

41' - Bell'iniziativa di Boga

Boga si mette in proprio, salta un difensore e crossa, ma Sanchez arriva prima di tutti e blocca il pallone.

14:08

37' - Sanchez impreciso

Boga crossa, Sanchez esce male e il pallone finisce sui piedi di Cambiaso: né lui né i compagni, però, riescono a sfruttare il piccolo caos creatosi in area per calciare.

13:57

26' - La gara riprende

Dopo lo stop per idratarsi, il match riprende a Hong Kong.

13:54

23' - Cooling break

Pausa di qualche minuto per favorire l'idratrazione delle due squadre. Per ora è il Chelsea a fare la partita, la Juve invece riparte.

13:50

20' - Occasione Juve

Bell'iniziativa di Cambiaso, che crossa per Miretti: il centrocampista colpisce in modo strano ma mette in apprensione Sanchez, che controlla la sfera finire sul fondo in tuffo.

13:43

12' - Welbeck sfiora soltanto di testa

Cross interessante nell'area della Juve, Welbeck ci arriva di testa ma sfiora soltanto e il pallone sfila lontano dalla porta bianconera.

13:37

6' - Locatelli ci prova da fuori

Douglas Luiz appoggia per Locatelli, che ci prova di prima dal limite: sfera sul fondo di qualche metro.

13:36

6' - Ripartenza sprecata da Cambiaso

La Juve recupera il pallone a metà campo e riparte: Miretti trova Cambiaso con un bel passaggio, l'esterno entra in area ma mastica troppo il tiro e non riesce a rendersi pericoloso.

13:31

1' - Calcio d'inizio: al via Chelsea-Juve!

A Hong Kong è cominciata l'amichevole tra Chelsea e Juventus: primo possesso per i bianconeri.

13:25

Ingresso in campo per le due squadre

Ingresso in campo per Chelsea e Juve, in una cornice che sembra tutt'altro che un'amichevole.

13:24

L'incredibile problema di Xabi Alonso al Chelsea: rosa extra large e acquisti senza senso (e senza coppe)

Il tecnico deve allenare un gruppo di 41 giocatori che rischia di crescere ancora. Tante le trattative in uscita ma per ora ci sono grossi problemi di gestione: LEGGI QUI!

13:14

Juve, asse con il Psg per il prestito di Suzuki

L’alternativa principale al giapponese resta ancora Vicario: le strategie bianconere, LEGGI QUI!

13:00

Tra mezz'ora il calcio d'inizio di Chelsea-Juve

Tra mezz'ora il calcio d'inizio di Chelsea-Juve.

12:52

Chelsea-Juve, i giocatori a disposizione di Xabi Alonso e Spalletti

Chelsea-Juve, le seconde linee.

A disposizione di Xabi Alonso: Penders,, Sharman-Lowe, Curd, Slonina, Pedro Neto, Delap, Essugo, Jackson, Sarr, Anselmino, Kellyman, Acheampong, Satpeyev, Subuloye, Estevao, Diakite, Mudryk, Lavia, Walsh, Kavuma-McQueen.

A disposizione di Spalletti, che non porta nemmeno in panchina i nuovi arrivati Alajbegovic e Kolo Muani: Perin, Pinsoglio, Nava, Bremer, Koopmeiners, Yildiz, Zhegrova, Rugani, Arthur, David, Cabal, Owusu, Gil Puche, Oboavwoduo, Licina, Durmisi.

12:38

Amichevole Chelsea-Juve, le formazioni ufficiali

Amichevole Chelsea-Juve, le formazioni ufficiali.

CHELSEA (4-2-3-1): Sanchez; Palestra, Fofana, Tosin, Hato; Caicedo, Nicoll-Jazuli; Quenda, Joao Pedro, Gittens; Welbeck. Allenatore: Xabi Alonso.

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Kelly, Celik; Locatelli, Douglas Luiz; Boga, Miretti, Cambiaso; Milik. Allenatore: Spalletti.

12:28

Locatelli: "L'Europa League deve essere un obiettivo"

«L’Europa League deve essere un obiettivo». Parola di capitano. Manuel Locatelli non dimentica l’epilogo della scorsa stagione e rilancia: «Il sesto posto ci è rimasto dentro, ce lo ricordiamo a ogni allenamento; è una delusione che ci deve motivare. Quanto fatto l’anno scorso non è bastato per il nostro obiettivo di qualificarci alla Champions e quindi bisogna allenarsi forte, parlare il meno possibile e pedalare per i nostri obiettivi. L'Europa League deve esserlo, come ogni altra competizione quando si gioca alla Juventus. Kolo Muani è un giocatore che alza il livello, sono contento degli arrivi e di chi è rimasto, siamo veramente un bel gruppo».

12:14

Chelsea-Juve, le probabili formazioni

Le probabili formazioni di Chelsea-Juve.

CHELSEA (4-2-3-1): Sanchez; Palestra, Fofana, Colwill, Hato; Essugo, Caicedo; Estevao, Palmer, Gittens; Joao Pedro. Allenatore: Xabi Alonso.

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Douglas Luiz; Conceiçao, Miretti, Boga; Kolo Muani. Allenatore: Spalletti.

12:00

Spalletti fa le prove con la vera Juve

Spalletti fa le prove con la vera Juve: in Asia avrà la rosa al completo. Bianconeri sbarcati ad Hong Kong: il tecnico ha ritrovato tutti i nazionali. Ci sono anche Kolo Muani e Alajbegovic. LEGGI L'APPROFONDIMENTO

11:46

Non solo campo, asse di mercato con il Psg per Suzuki

Non solo campo. Juve, asse con il Psg per il prestito di Suzuki. L’alternativa principale al giapponese resta ancora Vicario: le strategie bianconere. LEGGI TUTTO

11:35

Dove vedere Chelsea-Juve in tv

Dove vedere Chelsea-Juve in tv? Dazn o Sky, orario. Tutto quello che c'è da sapere sull'amichevole a Hong Kong: le probabili formazioni di Xabi Alonso e Spalletti. LEGGI TUTTO

11:30

Chelsea-Juve, alle 13:30 il calcio d'inizio

Al Kai Tak Sports Park di Hong Kong il calcio d'inizio di Chelsea-Juve è fissato alle 13:30 (ora italiana).

Kai Tak Sports Park - Hong Kong, Cina