Spalletti elogia Zhegrova: "Non mi è piaciuto solo il gol". E sul mercato della Juve...

Un altro mattone importante nel percorso di crescita estivo della Juventus. Al Kai Tak Sports Park di Hong Kong, i bianconeri superano 1-0 il Chelsea di Xabi Alonso, centrando la terza vittoria consecutiva e mantenendo per la quarta amichevole di fila la porta inviolata dopo i test con Basilea, Standard Liegi e Nizza. A firmare il successo è un capolavoro individuale di Edon Zhegrova, ma al di là del risultato, a soddisfare Luciano Spalletti è la tenuta mentale e la compattezza mostrata dal gruppo nei novanta minuti.

Spalletti dopo Chelsea-Juve: "Atteggiamento giusto contro un avversario completo" Nel post-partita, il tecnico bianconero ha promosso a pieni voti l'interpretazione della gara da parte dei suoi: "Questi test servono a raccontare il percorso che stiamo facendo. Siamo stati squadra per tutta la partita, sia quando c'era da soffrire al limite della nostra area, sia quando siamo ripartiti creando occasioni importantissime. L'atteggiamento è sempre stato di grande compattezza, la squadra si è mostrata attiva e vicina al pallone. Loro sono una formazione completa, sapevano fare tutto: per noi era fondamentale non piegare la schiena di fronte a queste situazioni".