Yildiz comincia di tacco: andrà trovato l’equilibrio con Kolo e Alajbegovic

Un assist di tacco per iniziare. Un primo tocco di classe per inaugurare l’estate con vista sulla stagione del riscatto. La Juve affronta la seconda fase della pre-season con Kenan Yildiz in più: non era stato così nelle prima parte della preparazione perché il Dieci aveva iniziato in modo soft, seguendo un programma personalizzato per recuperare dalla fastidiosa tendinopatia rotulea al ginocchio sinistro che lo accompagnava da diversi mesi e lo ha costretto ad affrontare con il freno a mano tirato il finale dello scorso campionato e la prima esperienza al Mondiale.

Yildiz non ha più dolore: conferma Spalletti Alla Continassa è stata scelta la linea della prudenza, dei progressi step by step e la strategia ha dato i suoi frutti perché, come ha confermato Luciano Spalletti dopo la vittoria sul Chelsea, «il fatto che non abbia più dolore e che sia sorridente e libero di giocare il suo calcio è la cosa che ci rende più felici». Adesso si proseguirà gestendo il minutaggio in partita per avere «un percorso di lavoro corretto» così da permettergli di crescere gradualmente di condizione. L’obiettivo è avere Yildiz nella migliore forma possibile per il debutto in campionato il 23 agosto a Frosinone.