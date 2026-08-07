Spalletti: "Ci manca Vlahovic? Kolo Muani e Alajbegovic supereranno quei numeri". E su Bastoni...

Dopo la vittoria contro il Chelsea, la Juventus torna in campo a Perth per affrontare l'Inter : i bianconeri giocheranno il derby d'Italia dall'altra parte del mondo domani, sabato 8 agosto, alle 13. L'allenatore della Juventus Luciano Spalletti ha presentato la partita nella conferenza stampa della vigilia: "Sono partite dove si riesce a vedere la mentalità della squadra, a rendersi conto se stiamo lavorando nella direzione giusta oppure no. È chiaro che l' Inter è una squadra tostissima come lo è stato il Chelsea, per cui ci sarà bisogno di essere squadra in tutti i momenti della partita, di non avere difficoltà nell'atteggiamento perché l'Inter potrebbe trovare dei vantaggi se non riusciamo ad essere compatti. Però cerchiamo sempre qualcosa in più, qualcosa di diverso, per sperimentare cose nuove".

Spalletti torna su Bastoni e benedice Alajbegovic e Kolo Muani: la conferenza

L'ultimo Inter-Juve era stato caratterizzato dall'enorme polemica sulla simulazione di Bastoni che aveva portato all'espulsione di Kalulu. Un caso che ha scatenato l'Italia calcistica per settimane: "Rivedere Bastoni? "Sarà semplice, noi daremo seguito a quello che abbiamo fatto dopo quella partita. Non abbiamo creato grossi strascichi, non abbiamo riparlato di quelli che sono stati i comportamenti dei giocatori in campo. Vogliamo solo fare una bella partita contro i più forti del nostro campionato e riuscire a imparare più cose possibili per arrivare al loro livello". Sarà anche una Juve diversa rispetto a quella partita, con i nuovi arrivati Alajbegovic e Kolo Muani che avranno qualche allenamento in più nelle gambe e che dovranno non far rimpiangere Vlahovic: "Io penso che siamo andati ad aquistare dei calciatori che nella loro somma riusciranno a superare quei numeri. Non è importante averne uno che fa 20 gol".