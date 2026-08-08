Celik: "Juve scelta migliore per la mia carriera". Ma non dimentica la Roma 

L'esterno turco: "Conosco Massara da tempo e quando mi ha contattato io detto subito di sì"  

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Pubblicato il 08.08.2026, 11:28

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Celik, arrivato alla Juve da svincolato durante il mercato estivo e in forte crescita, ha parlato ai microfoni di Sky Sport della sua nuova avventura in bianconero: "Il calcio può essere imprevedibile. Io sono concentrato sul mio lavoro. Ho fatto la scelta migliore per la mia carriera. Conosco Massara da tempo e quando mi ha contattato la Juventus ho detto subito di sì. Sono contento di essere qui oggi". 

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Celik non dimentica la Roma 

L'esterno spende belle parole per la sua ex squadra, la Roma, che ha praticamente preso Molina per le corsie: "Lì sono cresciuto e migliorato molto come giocatore, sia fisicamente che mentalmente, e anche come essere umano. Per questo desidero ringraziare tutti i miei allenatori, i compagni di squadra, i membri dello staff e tutti i tifosi che mi hanno sempre sostenuto". 

 

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