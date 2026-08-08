Celik: "Juve scelta migliore per la mia carriera". Ma non dimentica la Roma
Celik, arrivato alla Juve da svincolato durante il mercato estivo e in forte crescita, ha parlato ai microfoni di Sky Sport della sua nuova avventura in bianconero: "Il calcio può essere imprevedibile. Io sono concentrato sul mio lavoro. Ho fatto la scelta migliore per la mia carriera. Conosco Massara da tempo e quando mi ha contattato la Juventus ho detto subito di sì. Sono contento di essere qui oggi".
Celik non dimentica la Roma
L'esterno spende belle parole per la sua ex squadra, la Roma, che ha praticamente preso Molina per le corsie: "Lì sono cresciuto e migliorato molto come giocatore, sia fisicamente che mentalmente, e anche come essere umano. Per questo desidero ringraziare tutti i miei allenatori, i compagni di squadra, i membri dello staff e tutti i tifosi che mi hanno sempre sostenuto".
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