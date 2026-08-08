Celik: "Juve scelta migliore per la mia carriera". Ma non dimentica la Roma 

Celik, arrivato alla Juve da svincolato durante il mercato estivo e in forte crescita, ha parlato ai microfoni di Sky Sport della sua nuova avventura in bianconero: "Il calcio può essere imprevedibile. Io sono concentrato sul mio lavoro. Ho fatto la scelta migliore per la mia carriera. Conosco Massara da tempo e quando mi ha contattato la Juventus ho detto subito di sì. Sono contento di essere qui oggi".