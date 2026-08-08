Spalletti bacchetta la Juve: "Alajbegovic e Kolo Muani? L'Inter è stata più squadra di noi"

"Alajbegovic e Kolo Muani li valuto bene, ma devono raggiungere la condizione. Sono arrivati da tre giorni e forse è stata una forzatura chiedergli di fare un tempo. Sono dei calciatori forti che hanno un livello importante, poi c'è da vedere come riusciremo a trovare gli equilibri e diventare squadra. Oggi l'Inter, soprattutto nel primo tempo, ha fatto vedere di essere più squadra di noi. Questo è un processo che dobbiamo fare per fare passi in avanti". Così Luciano Spalletti, tecnico della Juventus, ai microfoni di Sky Sport, al termine dell'amichevole persa 2-1 a Perth contro l'Inter.