Spalletti bacchetta la Juve: "Alajbegovic e Kolo Muani? L'Inter è stata più squadra di noi"

Il tecnico dei bianconeri: "Dobbiamo crescere, i due nuovi giocatori sono forti ma sono appena arrivati"

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Pubblicato il 08.08.2026, 17:50

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"Alajbegovic e Kolo Muani li valuto bene, ma devono raggiungere la condizione. Sono arrivati da tre giorni e forse è stata una forzatura chiedergli di fare un tempo. Sono dei calciatori forti che hanno un livello importante, poi c'è da vedere come riusciremo a trovare gli equilibri e diventare squadra. Oggi l'Inter, soprattutto nel primo tempo, ha fatto vedere di essere più squadra di noi. Questo è un processo che dobbiamo fare per fare passi in avanti". Così Luciano Spalletti, tecnico della Juventus, ai microfoni di Sky Sport, al termine dell'amichevole persa 2-1 a Perth contro l'Inter.

 

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