Papere e critiche, Di Gregorio ora è un problema per la Juve

Altro giro, altre critiche - doppie stavolta - per Michele Di Gregorio. Il portiere della Juventus è oramai preso di mira a ogni mancata parata, ma contro l' Inter a Perth non ha fatto nulla per evitare di finire nel tritacarne dell'opinione pubblica. Al netto di un paio di buoni interventi, forse sul gol di Dimarco non è totalmente colpa sua: difensore davanti che gli blocca la visuale, conclusione a uscire che si infila nell'angolino, sebbene a velocità normale sembra che ci possa essere una sua complicità. Senza concedere alibi, la seconda rete di Diouf non ha scusanti . Non sembra un tiro particolarmente forte né angolato, perlopiù sul primo palo. Risposta claudicante e palla che - anche per la sfortuna - finisce alle sue spalle in quello che è un intervento goffo, probabilmente non da numero uno bianconero.

Il futuro di Di Gregorio

Ora è molto complicato pensare a un suo trasferimento in un altro club, poiché la valutazione è da dieci milioni di euro (il minimo per non mettere a bilancio una minusvalenza) e le tante società che lo avrebbero richiesto, di fatto, non hanno mai palesato l'interesse per un'offerta che non sia in prestito. È un problema per ambo le parti: Spalletti vuole un altro portiere e non valuta Di Gregorio come un possibile titolare, ma le prestazioni di certo non aiutano a cederlo a breve giro di posta. Nel frattempo la Juve accelera comunque per portare a casa il nuovo titolare: Suzuki per effetto della triangolazione con il Psg, con Vicario in alternativa. Se Di Gennaro resterà come vice, lo scoprirermo nelle ultime settimane di mercato.