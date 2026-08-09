Papere e critiche, Di Gregorio ora è un problema per la Juve
Altro giro, altre critiche - doppie stavolta - per Michele Di Gregorio. Il portiere della Juventus è oramai preso di mira a ogni mancata parata, ma contro l'Inter a Perth non ha fatto nulla per evitare di finire nel tritacarne dell'opinione pubblica. Al netto di un paio di buoni interventi, forse sul gol di Dimarco non è totalmente colpa sua: difensore davanti che gli blocca la visuale, conclusione a uscire che si infila nell'angolino, sebbene a velocità normale sembra che ci possa essere una sua complicità. Senza concedere alibi, la seconda rete di Diouf non ha scusanti. Non sembra un tiro particolarmente forte né angolato, perlopiù sul primo palo. Risposta claudicante e palla che - anche per la sfortuna - finisce alle sue spalle in quello che è un intervento goffo, probabilmente non da numero uno bianconero.
Il futuro di Di Gregorio
Ora è molto complicato pensare a un suo trasferimento in un altro club, poiché la valutazione è da dieci milioni di euro (il minimo per non mettere a bilancio una minusvalenza) e le tante società che lo avrebbero richiesto, di fatto, non hanno mai palesato l'interesse per un'offerta che non sia in prestito. È un problema per ambo le parti: Spalletti vuole un altro portiere e non valuta Di Gregorio come un possibile titolare, ma le prestazioni di certo non aiutano a cederlo a breve giro di posta. Nel frattempo la Juve accelera comunque per portare a casa il nuovo titolare: Suzuki per effetto della triangolazione con il Psg, con Vicario in alternativa. Se Di Gennaro resterà come vice, lo scoprirermo nelle ultime settimane di mercato.
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