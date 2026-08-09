Del Piero esalta Alajbegovic alla Juve: "Tanta roba, di solito i talenti così ce li rubano. Spalletti..."

Juve, le parole di Del Piero su Kolo Muani e Alajbegovic

Sul francese, Del Piero ha sottolineato l'impatto positivo avuto con l'ambiente, mentre sul nuovo talento ha evidenziato soprattutto le prospettive di crescita: "Il fatto che Kolo Muani abbia fatto già bene, si sia trovato bene, sia stato anche accettato con grande entusiasmo il suo ritorno, è chiaro a tutti. Mentre per questo nuovo talento che abbiamo (Alajbegovic, ndr) mi fa molto piacere innanzitutto perché è un ragazzo che ha grandi qualità e poi perché è molto giovane. E quindi in prospettiva futura è tanta roba, in un momento dove facciamo sempre difficoltà a trovare talenti che vengono nel campionato italiano perché ce li rubano tutti".