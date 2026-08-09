Del Piero esalta Alajbegovic alla Juve: "Tanta roba, di solito i talenti così ce li rubano. Spalletti..."
Alessandro Del Piero guarda con ottimismo al nuovo corso della Juventus. Da Perth, l'ex capitano e bandiera bianconera ha parlato ai microfoni di Sky Sport delle prime impressioni legate ai nuovi arrivati, soffermandosi in particolare su Kolo Muani e sul giovane Alajbegovic.
Juve, le parole di Del Piero su Kolo Muani e Alajbegovic
Sul francese, Del Piero ha sottolineato l'impatto positivo avuto con l'ambiente, mentre sul nuovo talento ha evidenziato soprattutto le prospettive di crescita: "Il fatto che Kolo Muani abbia fatto già bene, si sia trovato bene, sia stato anche accettato con grande entusiasmo il suo ritorno, è chiaro a tutti. Mentre per questo nuovo talento che abbiamo (Alajbegovic, ndr) mi fa molto piacere innanzitutto perché è un ragazzo che ha grandi qualità e poi perché è molto giovane. E quindi in prospettiva futura è tanta roba, in un momento dove facciamo sempre difficoltà a trovare talenti che vengono nel campionato italiano perché ce li rubano tutti".
"Alajbegovic non deve essere messo sotto pressione troppo presto"
Del Piero ha poi invitato a non caricare di eccessive aspettative il giovane bosniaco, lasciandogli il tempo necessario per ambientarsi e crescere: "Speriamo che faccia bene, che abbia il tempo di crescere, che non venga messo sotto pressione troppo presto perché non ha senso e che si integri bene con la squadra. Queste sono cose fondamentali. Poi credo che nel corso dell'anno Spalletti avrà modo di dargli spazio e di vedere un po' quello che sarà il suo futuro".
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