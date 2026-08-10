Spalletti difende Di Gregorio: “Con l’Inter sfortunato, contro il Palermo gioca Perin”

PERTH (AUSTRALIA) - "La prestazione di Di Gregorio contro l'Inter? Ha fatto, secondo me, delle parate meritevoli di complimenti nel primo tempo. Poi è stato sfortunato sul secondo gol". Così il tecnico della Juventus , Luciano Spalletti , a Sky Sport, in vista dell'amichevole a Perth , in Australia , contro il Palermo di Pippo Inzaghi che si prepara a una stagione da protagonista in Serie B . Domani, martedì 11 agosto, contro i rosanero giocherà però Mattia Perin: "Domani gioca lui perché è una cosa - spiega Spalletti - che avevamo già preparato da prima. Più di due match: un tempo per uno, un secondo tempo per ciascuno", aggiunge l' allenatore di Certaldo .

Juve, Spalletti elogia Pippo Inzaghi: "Diventerà un allenatore top"

"Pippo Inzaghi? Diventerà sicuramente un allenatore top", sottolinea ancora Spalletti. "Il motivo? Perché è stato un campione da calciatore ed è una persona che conosco bene, molto umile che sa bene usare quelle caratteristiche, di quello che raspa e di quello che cerca di portare a casa più cose possibili. Ha calciatori che hanno giocato tutti in Serie A, per cui conoscono benissimo quello che è il loro mestiere e sarà una partita difficile", conclude il tecnico bianconero.