Juve-Palermo 2-0: Spalletti chiude la tournée con una vittoria, decisivi Yildiz e Milik

Dopo le sfide contro Chelsea e Inter, la tourneé pre-campionato della Juve di Spalletti si chiude a Perth contro il Palermo di Inzaghi . In una grande atmosfera i bianconeri vincono 2-0 con le reti di Yildiz e Milik . Riceve ottime indicazioni dal campo mister Spalletti, con l'inizio della stagione che si avvicina sempre di più. Prima, però, ci sarà l'ultimo test: il classico e iconico test in famiglia contro la Juve Next Gen, in programma lunedì 17 agosto.

Finisce qui: la Juve vince 2-0 con le reti di Yildiz e Milik , ottime indicazioni dal campo per Spalletti. Può definirsi soddisfatto anche Inzaghi del suo Palermo , sconfitto ma comunque messo bene in campo.

13:57

88' - Strefezza da fuori

Reagisce il Palermo, Strefezza calcia da fuori ma trova la grande risposta di Perin.

13:56

86' - GOL JUVE! Milik raddoppia!

Grandissima gioia per Milik, che prima si vede annullato un gol e poi vede finalmente arrivare il gol: stavolta e tutto buono, finta e tiro che inganna la difesa e il portiere rosanero.

13:48

78' - Si accende il Palermo con Vavassori

Il nuovo entrato Vavassori fa partire il tiro da fuori, Perin attento para ed evita problemi, attenzione alla reazione d'orgoglio del Palermo.

13:45

75' - Zhegrova pericoloso

Tunnel e dribbling di Zhegrova, che cerca di presentarsi solo davanti a Joronen ma viene fermato all'ultimo secondo con la palla che scivola in calcio d'angolo.

13:40

71' - Juve in controllo del pallone

Si abbassano i ritmi in campo e scorrono i minuti, con la Juve in totale controllo della partita sia dal punto di vista del risultato che della gestione del pallone.

13:32

63' - Anche Boga ci prova

Appena entrato prendendo il posto di Yildiz, Boga si fa subito vedere con un tiro pericoloso di poco alto. insieme a lui sono entrati anche Miretti, Cambiaso e Milik.

13:30

60' - Ancora Kolo Muani!

Kolo Muani sfonda in area e calcia, di poco alto sopra la traversa. Scatenato il francese, vuole il suo primo gol dal ritorno in maglia Juve.

13:24

55' - Palermo ancora pericoloso

Sprazzi di Palermo, che in alcuni momenti si accende e vola verso la porta bianconera per trovare il pareggio. La Juve per ora mantiene il vantaggio.

13:18

48' - Kolo Muani sfiora il raddoppio!

Kolo Muani si allunga quanto può ma non arriva sul cross teso, ad un passo dal raddoppio la Juve.

13:15

46' - Si riparte!

Juve e Palermo tornano in campo, primo pallone dei rosanero: si riparte! Si rientra con un triplo cambio: Rugani, Locatelli e Zhegrova per Gatti, Douglas Luiz e Conceicao.

12:59

45+2' - Finisce il primo tempo

E termina qui la prima metà di gioco: Juve avanti grazie al gol allo scadere di Yildiz, bianconeri molto propositivi con ben 11 tiri in porta.

12:57

44' - GOL JUVE! Sblocca Yildiz su assist di Celik!

L'asse turco della Juve si occupa di sbloccare questa partita: Celik calcia dal limite, Joronen para ma non blocca, allora l'ex Roma torna sul pallone ma stavolta lo mette al centro per Yildiz, che non sbaglia e fa 1-0!

12:48

35' - Anche il Palermo pericoloso

Troppo forte il cross di Gyasi per Pohjanpalo, che non controlla di testa e spara alto ma spaventa comunque la Juve per qualche secondo.

12:40

28' - Yildiz al volo!

Si accende anche il numero 10 bianconero, che dal nulla su un rimbalzo trova la botta potente al volo, che si spegne però sull'esterno della rete.

12:37

24' - Conceicao sfiora il gol

Si accende la Juve e si accende Conceicao: il numero 7 bianconero si accentra, sposta e calcia a giro dal limite dell'area con il pallone che sfiora il palo della porta difesa da Joronen.

12:32

20' - La Juve non trova spazi

Si difende bene il Palermo di Inzaghi, non lasciando spazi ai bianconeri per costruire la loro manovra. Partita bloccata ora.

12:26

13' - Douglas Luiz ad un passo dal gol

Ottima costruzione bianconera, Douglas Luiz si ritrova a due passi dalla porta ma viene letteralmente murato da Joronen, che gli impedisce di calciare.

12:23

11' - La Juve prova a costruire

Primi minuti di gioco a tinte bianconere: la squadra di Spalletti prova a costruire e cerca di rendersi subito pericolosa.

12:18

5' - Subito un cartellino giallo

Resta sorpreso Douglas Luiz, che si vede subito sventolare un cartellino giallo per una trattenuta in mezzo al campo. Nessuna pietà da parte del direttore di gara.

12:13

+++ 1' - Si parte! Inizia Juve-Palermo! +++

Fischia l'arbitro: inizia Juve-Palermo!

12:11

Minuto di silenzio per Berruti

Minuto di silenzio in campo per la scomparsa di Livio Berruti.

12:08

Completata la cerimonia d'apertura, finalmente si gioca!

Si conclude con gli inni italiano e australiano la lunghissima cerimonia d'apertura: finalmente ci siamo!

12:04

Squadre in campo davanti ad uno spettacolo tradizionale

Come successo già nelle scorse amichevoli, è in corso uno spettacolo della comunità aborigena a Perth. Si attende ancora per l'inizio dell'amichevole.

11:57

Si aspetta ancora a Perth

È in corso uno show di musica e luci nel moderno HBF Park di Perth, si attende ancora per l'inizio di questa sfida tra Juve e Palermo.

11:45

Squadre negli spogliatoi, tra poco si parte

Le squadre sono rientrate negli spogliatoi, manca un quarto d'ora al fischio d'inizio: ci siamo!

11:35

Grande entusiasmo a Perth: corteo bianconero fuori lo stadio

Gli account social ufficiali pubblicano il divertente video di un corteo di tifosi bianconeri a Perth, in grande attesa di questa sfida contro il Palermo. Come accaduto negli scorsi giorni, la città australiana aspetta con grande entusiasmo di vedere il calcio italiano in campo.

11:30

Palermo, la stagione inizia tra meno di una settimana

Per il Palermo di Inzaghi, invece, questo sarà l'ultimo test prima di rientrare in Italia in fretta per presentarsi pronti all'inizio della stagione: i rosanero partiranno lunedì 17 agosto con la sfida contro il Lecce in Coppa Italia, poi il 23 agosto la prima di Serie B contro la Juve Stabia.

11:25

Juve, ultimo test in tourneé prima dell'amichevole in famiglia

Con questa sfida si chiuderà la tourneé tra Asia e Australia dei bianconeri, che hanno in programma ancora un test prima della sfida contro il Frosinone, debutto nella nuova stagione di Serie A. Si tratta del classico e iconico test in famiglia contro la Juve Next Gen.

11:17

Juve, l'ultimo allenamento sotto il diluvio

L'ultimo giorno di preparazione per i bianconeri prima di questa sfida non è stato particolarmente fortunato: sessione sotto la pioggia, con le foto che hanno fatto sorridere e caricare i tifosi juventini.

11:14

Suzuki in 48 ore: la Juve vuole chiudere!

Testa al campo per l'ultimo test, ma con un pensiero sempre al calciomercato: la società bianconera vuole risolvere in tempi stretti la situazione legata al portiere, dopo gli ennesimi errori di Di Gregorio nella tourneè precampionato, e si prepara all'affondo decisivo su Suzuki. LEGGI QUI

11:12

Juve-Palermo, una sfida che manca da quasi un decennio

L'ultimo Juve-Palermo, prima della retrocessione dei rosanero in Serie B, risale addirittura al 2 febbraio del 2017, quasi dieci anni fa. Quella sfida allo Stadium si chiuse 4-1 per i bianconeri con le reti di Higuain, Marchiso e dell'ex Dybala.

11:08

Juve-Palermo, la formazione ufficiale di Inzaghi

PALERMO (4-2-3-1): Joronen; Cassandro, Magnani, Ceccaroni, Augello; Segre Ranocchia; Gyasi, Hernani, Johnsen; Pohjanpalo. All. Filippo Inzaghi

11:08

Juve-Palermo, la formazione ufficiale di Spalletti

JUVENTUS (4-2-3-1): Perin; Celik, Gatti, Koopmeiners, Cabal; McKennie, Douglas Luiz; Conceicao, Alajbegovic, Yilidiz; Kolo Muani. All. Luciano Spalletti

HBF Park, Perth (Australia)