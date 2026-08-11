Kolo Muani, parole d'amore per la Juve: "Sono tornato in famiglia. E con Spalletti..."
Si è chiusa ufficialmente la tournée estiva della Juventus di Luciano Spalletti e del neo arrivato Kolo Muani. L'attaccante bianconero, tornato a vestire la maglia della Vecchia Signora dopo la parentesi al Tottenham, ha avuto modo di accumulare minuti importanti anche contro il Palermo di Filippo Inzaghi, battuto con il punteggio di 2-0. Il francese sta continuando a entrare negli schemi di Spalletti e si sta godendo questo ritorno sperato per mesi: "Sono molto felice di essere qui, molto emozionato. Volevo davvero arrivare alla pre-season con la mia nuova squadra: è molto importante creare il feeling con i compagni prima dell'inizio del campionato", ha affermato a Sky Sport. Un ritorno alla Juve che si è dimostrato più complicato del previsto: "È stato difficile. Ho temuto che l'accordo non arrivasse, ma con la mia famiglia e con il mio manager abbiamo insistito per venire alla Juventus. Per me è molto importante, sono felice di essere nel mio nuovo club. Sono contento di essere qui: è stato un po' strano, ma l'importante è che alla fine sia andato tutto bene".
Kolo Muani elogia Spalletti: "Con lui possiamo migliorare ogni giorno"
Poi su Spalletti: "Pretende tanto da tutta la squadra, non solo da noi giocatori offensivi. Penso che sia un ottimo mister, con lui possiamo migliorare ogni giorno. Credo che sia il miglior allenatore per me: può spingermi a dare il mio meglio". Il francese è tornato a indossare la maglia dei bianconeri dopo la splendida seconda parte di stagione nel 2025. Poi il prestito al Tottenham, dopo aver cercato in tutti i modi di tornare alla Juve: "È stato bello tornare, quando sono arrivato mi sono stati tutti vicino e sono stati molto gentili con me. Mi hanno fatto sentire subito a mio agio.
"La Juventus è una nuova famiglia. Avevo bisogno di questo affetto"
Kolo Muani prosegue: "Per me è stato molto importante, avevo bisogno di sentire questo affetto. Per me la Juventus è una nuova famiglia, sono molto felice di essere tornato qui, mi sento bene". Anche senza Champions League, il francese ha fortemente voluto la Juve, che però ora deve ritornare nell'Europa che conta: "Il mio obiettivo personale preferisco non dirlo, perché è qualcosa che tengo per me. Per quanto riguarda la squadra, invece, penso che sia molto importante rimanere concentrati. Ci sarà molta competizione e dobbiamo continuare a migliorare. Per me è fondamentale andare avanti un passo alla volta, partita dopo partita".
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