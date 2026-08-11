Kolo Muani, parole d'amore per la Juve: "Sono tornato in famiglia. E con Spalletti..."

Si è chiusa ufficialmente la tournée estiva della Juventus di Luciano Spalletti e del neo arrivato Kolo Muani. L'attaccante bianconero, tornato a vestire la maglia della Vecchia Signora dopo la parentesi al Tottenham, ha avuto modo di accumulare minuti importanti anche contro il Palermo di Filippo Inzaghi, battuto con il punteggio di 2-0. Il francese sta continuando a entrare negli schemi di Spalletti e si sta godendo questo ritorno sperato per mesi: "Sono molto felice di essere qui, molto emozionato. Volevo davvero arrivare alla pre-season con la mia nuova squadra: è molto importante creare il feeling con i compagni prima dell'inizio del campionato", ha affermato a Sky Sport. Un ritorno alla Juve che si è dimostrato più complicato del previsto: "È stato difficile. Ho temuto che l'accordo non arrivasse, ma con la mia famiglia e con il mio manager abbiamo insistito per venire alla Juventus. Per me è molto importante, sono felice di essere nel mio nuovo club. Sono contento di essere qui: è stato un po' strano, ma l'importante è che alla fine sia andato tutto bene".