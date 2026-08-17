L'amichevole tra Juventus e Juve Next Gen è in programma oggi, lunedì 17 agosto , alle 18:00 , all'Allianz Stadium di Torino.

Dove vedere Juve-Juve Next Gen in diretta tv

Juve-Juve Next Gen sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, su DAZN e Sky Sport, ai canali Sky Sport Uno e Sky Sport Calcio. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni moderna smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. La partita sarà inoltre visibile gratuitamente sul sito della Juventus e sull'app, previa registrazione.

Juve-Juve Next Gen, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN, Sky Go e Now TV. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Juve-Juve Next sarà visibile in live streaming, in chiaro, anche sul sito della Juventus, previa registrazione. Potrete seguire la webcronaca testuale del match in diretta su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.