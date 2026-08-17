Locatelli confessa: "Mi ha cercato l'Arsenal ma per me c'è solo la Juve"

"Mi ha cercato l'Arsenal ma per me c'è solo la Juve". Così Manuel Locatelli, capitano dei bianconeri, nel corso di un'intervista alla rivista Undici. Locatelli non ha lesinato parole d'elogio per Luciano Spalletti: "Un mister forte, credibile. Ha una mentalità vincente, un ingrediente indispensabile alla Juventus. È stato fondamentale avvertire da subito fiducia da parte sua, mi sono messo subito a disposizione perché è la cosa giusta da fare con un allenatore":

Locatelli e l'amore per la Juve: "Ero in fissa per Nedved" Locatelli ha poi spiegato: "Tutta la mia famiglia tifava Juve, le prime maglie che abbiamo avuto erano della Juve. Sia io sia mio fratello avevamo quella di Del Piero, poi mi ero fissato tantissimo con Nedved. Venire in bianconero è stata una scelta di cuore. L'Arsenal è una squadra incredibile, i miei agenti mi proponevano altre squadre ma io dissi che volevo soltanto la Juve".