L’ultimo test prima dell’inizio in campionato ha visto la Juve vincere 2-0 contro la Juve Next Gen. La classica amichevole in famiglia è durata però solo un tempo perché, proprio mentre l’arbitro stava fischiando l’inizio della ripresa, c’è stata l’invasione pacifica dei tifosi che ha di fatto interrotto il match.

Nel tempo giocato hanno segnato Conceicao e McKennie. Il portoghese è sembrato il più in palla dei suoi, già in forma campionato. Ora si fa sul serio: domenica c’è il Bologna e in palio ci saranno i tre punti.