19:29
Elkann in panchina: le foto
John Elkann in panchina con Spalletti: guarda qui le foto più belle della sfida alla Juve Next Gen.
19:21
La partita finisce qui
La Juve comunica che il match non riprenderà. Finisce 2-0 per la Juve dei "grandi" con i gol di Conceicao e McKennie.
19:10
Invasione pacifica dei tifosi
Proprio mentre l'arbitro stava per fischiare l'inizio della ripresa, i tifosi si sono riversati in campo.
19:10
Diversi cambi per l'inizio ripresa
Per la Juve dei grandi dentro Celik, Thuram, Gatti, Alajbegovic, David, Rugani, Koopmeiners.
18:54
Finisce il primo tempo
Buon primo tempo dei bianconeri: migliore in campo e giocatore più brillante sicuramente Conceicao. All'ultimo secondo grande parata di Radu su Kolo Muani
18:44
37' Fase di stanca
Dopo il raddoppio bianconero, la partita attraversa una fase di ritmi bassi. La squadra di Spalletti controlla e aspetta la fine del tempo. Nella ripresa ci saranno molti cambi.
18:36
29' Raddoppio di McKennie
Fa tutto Yildiz sulla sinistra: prima supera un difensore, poi ne inganna un altro con un dribbling di suola, alla fine la mette dentro per il centrocampista statunitense che non ha problemi a superare il portiere.
18:31
25' Pinsoglio salva la Juve
Nella Next Gen il migliore è sempre Amaradio: una sua punzione costringe il portiere a distendersi a terra per respingere la conclusione.
18:25
18' Sblocca un gol di Conceicao
Bella azione della Juve in velocità e tutta di prima che coinvolge gran parte dell'attacco bianconero: la palla finisce perfetta sul sinistro di Conceicao che non sbaglia.
18:16
9' Kelly bravo su Amaradio
Il difensore blocca bene in scivolata un tiro da posizione pericolosa di Amaradio. La Next Gen tiene bene il campo in questa fase di gioco.
18:10
4' Doppia occasione per Kolo Muani
Due destri potenti dell'attaccante nell'arco di pochi secondi: in entrambi i casi è bravissimo il portiere Radu a respingere le conclusioni.
18:06
Comincia la partita
Calcio d'inizio affidato alla Next Gen.
17:58
Inizia la presentazione dei giocatori
I bianconeri della prima squadra, nuovi e vecchi, vengono presentati uno ad uno dallo speaker dello stadio.
17:43
Vicario atterrato a Torino
Vicario si appresta a diventare un nuovo giocatore della Juventus, il portiere è atterrato all'aeroporto di Torino Caselle. La trattativa con il Tottenham si è conclusa con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato intorno ai 10 milioni compresi i bonus.
17:28
Intanto Lucumi firma
Le foto della firma del nuovo difensore bianconero. Guarda qui le immagini.
17:14
Le formazioni ufficiali
JUVENTUS: Pinsoglio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, McKennie; Conceição, Douglas Luiz, Yildiz; Kolo Muani. A disposizione: Perin, Nava, Celik, Gatti, Koopmeiners, Zhegrova, Boga, Alajbegovic, Thuram, Miretti, Rugani, David, Cabal. Allenatore: Luciano Spalletti.
NEXT GEN: Radu, Rizzo, Gil Puche, Oboavwoduo, Owusu, Durmisi, Amaradio, Verde, Vallana, Licina, Grelaud. Allenatore: Massimo Brambilla.
16:57
Dove vederla
Il match sarà trasmesso in diretta tv, previo abbonamento, su DAZN e Sky Sport, ai canali Sky Sport Uno e Sky Sport Calcio. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni moderna smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. La partita sarà inoltre visibile gratuitamente sul sito della Juventus e sull'app, previa registrazione. Servizio streaming attivo su DAZN, Sky Go e Now TV.
Allianz Stadium-Torino