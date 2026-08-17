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Juve-Juve Next Gen finisce 2-0: segnano Conceicao e McKennie, poi l'invasione pacifica dei tifosi

L'ultimo test prima dell'inizio del campionato dura 45' minuti. Da domenica si fa sul serio: i bianconeri affronteranno il Bologna con in palio i tre punti

5 min

Pubblicato il 17.08.2026, 16:59 (Aggiornato il 17.08.2026, 19:29)

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L’ultimo test prima dell’inizio in campionato ha visto la Juve vincere 2-0 contro la Juve Next Gen. La classica amichevole in famiglia è durata però solo un tempo perché, proprio mentre l’arbitro stava fischiando l’inizio della ripresa, c’è stata l’invasione pacifica dei tifosi che ha di fatto interrotto il match. 

Nel tempo giocato hanno segnato Conceicao e McKennie. Il portoghese è sembrato il più in palla dei suoi, già in forma campionato. Ora si fa sul serio: domenica c’è il Bologna e in palio ci saranno i tre punti. 

19:29

Elkann in panchina: le foto

John Elkann in panchina con Spalletti: guarda qui le foto più belle della sfida alla Juve Next Gen.

19:21

La partita finisce qui

La Juve comunica che il match non riprenderà. Finisce 2-0 per la Juve dei "grandi" con i gol di Conceicao e McKennie.

19:10

Invasione pacifica dei tifosi

Proprio mentre l'arbitro stava per fischiare l'inizio della ripresa, i tifosi si sono riversati in campo. 

19:10

Diversi cambi per l'inizio ripresa

Per la Juve dei grandi dentro Celik, Thuram, Gatti, Alajbegovic, David, Rugani, Koopmeiners.

18:54

Finisce il primo tempo

Buon primo tempo dei bianconeri: migliore in campo e giocatore più brillante sicuramente Conceicao. All'ultimo secondo grande parata di Radu su Kolo Muani

18:44

37' Fase di stanca

Dopo il raddoppio bianconero, la partita attraversa una fase di ritmi bassi. La squadra di Spalletti controlla e aspetta la fine del tempo. Nella ripresa ci saranno molti cambi. 

18:36

29' Raddoppio di McKennie

Fa tutto Yildiz sulla sinistra: prima supera un difensore, poi ne inganna un altro con un dribbling di suola, alla fine la mette dentro per il centrocampista statunitense che non ha problemi a superare il portiere. 

18:31

25' Pinsoglio salva la Juve

Nella Next Gen il migliore è sempre Amaradio: una sua punzione costringe il portiere a distendersi a terra per respingere la conclusione.

18:25

18' Sblocca un gol di Conceicao

Bella azione della Juve in velocità e tutta di prima che coinvolge gran parte dell'attacco bianconero: la palla finisce perfetta sul sinistro di Conceicao che non sbaglia. 

18:16

9' Kelly bravo su Amaradio

Il difensore blocca bene in scivolata un tiro da posizione pericolosa di Amaradio. La Next Gen tiene bene il campo in questa fase di gioco.

18:10

4' Doppia occasione per Kolo Muani

Due destri potenti dell'attaccante nell'arco di pochi secondi: in entrambi i casi è bravissimo il portiere Radu a respingere le conclusioni.

18:06

Comincia la partita

Calcio d'inizio affidato alla Next Gen. 

17:58

Inizia la presentazione dei giocatori

I bianconeri della prima squadra, nuovi e vecchi, vengono presentati uno ad uno dallo speaker dello stadio.

17:43

Vicario atterrato a Torino

Vicario si appresta a diventare un nuovo giocatore della Juventus, il portiere è atterrato all'aeroporto di Torino Caselle. La trattativa con il Tottenham si è conclusa con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato intorno ai 10 milioni compresi i bonus.

17:28

Intanto Lucumi firma

Le foto della firma del nuovo difensore bianconero. Guarda qui le immagini.

17:14

Le formazioni ufficiali

JUVENTUS: Pinsoglio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, McKennie; Conceição, Douglas Luiz, Yildiz; Kolo Muani. A disposizione: Perin, Nava, Celik, Gatti, Koopmeiners, Zhegrova, Boga, Alajbegovic, Thuram, Miretti, Rugani, David, Cabal. Allenatore: Luciano Spalletti.

NEXT GEN: Radu, Rizzo, Gil Puche, Oboavwoduo, Owusu, Durmisi, Amaradio, Verde, Vallana, Licina, Grelaud. Allenatore: Massimo Brambilla.

16:57

Dove vederla

Il match sarà trasmesso in diretta tv, previo abbonamento, su DAZN e Sky Sport, ai canali Sky Sport Uno e Sky Sport Calcio. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni moderna smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. La partita sarà inoltre visibile gratuitamente sul sito della Juventus e sull'app, previa registrazione. Servizio streaming attivo su DAZN, Sky Go e Now TV.

Allianz Stadium-Torino

 

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