Lucumi alla Juve: "Mi ispiro a Cuadrado, con Spalletti solo un saluto"

Le prime parole da nuovo difensore della Juventus Lucumi le ha pronunciate a pochi giorni dal debutto dei bianconeri in campionato in casa del Frosinone, match in programma domenica 23 agosto alle 18:30. Chissà se l'ex Bologna sarà utilizzato subito da Spalletti, di certo però Lucumi si sente pronto e carico per la sua nuova avventura: "Sono molto contento di essere arrivato qua. Arrivo nella squadra più grande d’Italia e sono davvero emozionato. Non vedo l’ora di potermi adattare velocemente ai miei compagni e di dare una mano in questa stagione", ha spiegato sul sito ufficiale del club.

Lucumi: "Cuadrado idolo Juve, con Spalletti ci siamo solo salutati" "Se c’è un difensore della storia della Juventus a cui mi ispiro? Credo che il primo sia Cuadrado. Credo che abbia fatto un gran lavoro qua ed è un punto di riferimento in Colombia per aver giocato in questa squadra. E poi la Juventus ha avuto grandi difensori: Chiellini, Bonucci, Barzagli. Credo che siano dei riferimenti per me e per tutti i giocatori che giocano nella nostra posizione", ha aggiunto. Su Spalletti invece ha detto: "Ci siamo solo salutati. Abbiamo tempo per parlare e per capire da lui tutto quello che vuole che io possa fare per la squadra".