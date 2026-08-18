Lucumi alla Juve: "Mi ispiro a Cuadrado, con Spalletti solo un saluto"
Le prime parole da nuovo difensore della Juventus Lucumi le ha pronunciate a pochi giorni dal debutto dei bianconeri in campionato in casa del Frosinone, match in programma domenica 23 agosto alle 18:30. Chissà se l'ex Bologna sarà utilizzato subito da Spalletti, di certo però Lucumi si sente pronto e carico per la sua nuova avventura: "Sono molto contento di essere arrivato qua. Arrivo nella squadra più grande d’Italia e sono davvero emozionato. Non vedo l’ora di potermi adattare velocemente ai miei compagni e di dare una mano in questa stagione", ha spiegato sul sito ufficiale del club.
Lucumi: "Cuadrado idolo Juve, con Spalletti ci siamo solo salutati"
"Se c’è un difensore della storia della Juventus a cui mi ispiro? Credo che il primo sia Cuadrado. Credo che abbia fatto un gran lavoro qua ed è un punto di riferimento in Colombia per aver giocato in questa squadra. E poi la Juventus ha avuto grandi difensori: Chiellini, Bonucci, Barzagli. Credo che siano dei riferimenti per me e per tutti i giocatori che giocano nella nostra posizione", ha aggiunto. Su Spalletti invece ha detto: "Ci siamo solo salutati. Abbiamo tempo per parlare e per capire da lui tutto quello che vuole che io possa fare per la squadra".
Lucumi: "Ora sono maturo e posso aiutare la Juve"
Infine Lucumi ha dichiarato: "Adesso mi sento in una buona fase di maturità. Sento di aver fatto il passo giusto e, con questi compagni che sono di altissimo livello, so di poter dare un aiuto importante e poter dare tanto alla Juventus. Ai tifosi bianconeri voglio dire che sono contento di essere qua, non vedo l’ora di vederli all’Allianz Stadium e spero di poter restituire tutto questo affetto nei momenti in cui saremo in campo".
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