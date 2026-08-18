Vicario ufficiale alla Juve: il comunicato del club e le cifre del trasferimento

Adesso è ufficiale: Guglielmo Vicario è un nuovo giocatore della Juventus. A darne l'annuncio è stato lo stesso club bianconero attraverso un comunicato. Spalletti ha così a disposizione un nuovo portiere, che arriva dal Tottenham in prestito gratuito, con diritto di riscatto fissato a 8 milioni di euro, oltre a 2 milioni di bonus.