Vicario ufficiale alla Juve: il comunicato del club e le cifre del trasferimento
Adesso è ufficiale: Guglielmo Vicario è un nuovo giocatore della Juventus. A darne l'annuncio è stato lo stesso club bianconero attraverso un comunicato. Spalletti ha così a disposizione un nuovo portiere, che arriva dal Tottenham in prestito gratuito, con diritto di riscatto fissato a 8 milioni di euro, oltre a 2 milioni di bonus.
Vicario alla Juventus: il comunicato
"Nuovo arrivo in casa bianconera: Guglielmo Vicario passa dal Tottenham alla Juventus in prestito fino al 30 giugno 2027". Questo il comunicato con cui la Juve ha annunciato Vicario. Dopo l'esperienza all'Empoli, nel 2023 è passato al Tottenham, con cui ha disputato 117 partite, vincendo l'Europa League nella stagione 2024/25. Si tratta del secondo acquisto in due giorni per il club bianconero, dopo quello di Lucumi.
Vicario alla Juve: le cifre
La Juventus, inoltre, ha precisato anche le cifre del trasferimento del portiere: "Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società Tottenham Hotspur FC per l’acquisizione temporanea, a titolo gratuito, fino al 30 giugno 2027, dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Guglielmo Vicario. L’accordo prevede inoltre la facoltà da parte di Juventus di acquisire a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del giocatore. Il corrispettivo pattuito per l’eventuale acquisizione definitiva è pari a € 8 milioni; tale corrispettivo potrà essere aumentato, nel corso della durata del contratto di prestazione sportiva con il calciatore, per un ammontare non superiore a € 2 milioni, al raggiungimento di determinati obiettivi".
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