Vicario alla Juve: "Realizzo il mio sogno da bambino, mi ispiro a Buffon e ho una missione"

"Essere qui per me è il sogno di una vita, rappresentare questo club è il massimo. Mi ispiro al più grande di tutti, sono cresciuto nel mito di Gigi Buffon ". Prime parole da giocatore della Juve per Giuglielmo Vicario . Attraverso i canali ufficiali del club bianconero, il portiere, ormai ex Tottenham , dove ha giocato nelle ultime tre stagioni, si è presentato ai suoi nuovi tifosi: "È una grande emozione. Da quando sono bambino spero in questo momento. Sono orgoglioso di me stesso. Per me rappresentare la Juventus è il massimo. Questo è un punto di extra arrivo per me".

Vicario ha poi aggiunto: "Rappresentare questi colori, questo club, questa storia, è un grande senso di responsabilità che voglio prendermi. Lo sento dal cuore ed è una cosa che ancora faccio fatica a realizzare. Sono estremamente felice. Mi ispiro al più grande di tutti, il mito con cui sono cresciuto: in quegli anni lì Gigi Buffon aveva una carriera di grandi successi, grandi momenti, grandi parate. Ovviamente, da juventino e italiano, chi ti può ispirare meglio di lui e prepararti al ruolo del portiere? Ho avuto la fortuna di riuscire a immedesimarmi nelle gesta di Gigi, spero di farlo anch'io con le generazioni dei tifosi juventini di oggi".

Vicario alla Juve: "Arrivo all'età giusta, con la giusta esperienza alle spalle"

Vicario ha proseguito spiegando: "Arrivo da un percorso diverso, l'esperienza estera degli ultimi anni mi ha lasciato molto. Mi auguro di portare esperienza e serenità, di creare delle buone basi per affrontare al meglio la stagione. Voglio avere una grande connessione con i ragazzi, sarà un inserimento semplice perché tanti li conosco già. Da parte mia c'è la volontà di creare una cintura bianconera unita che ci possa portare dei risultati. Arrivo alla Juve all'età giusta, con la giusta esperienza sulle spalle. Ho fatto un percorso in un campionato diverso da quello italiano. Ho cercato di prendere tutto quello che c'era da prendere per crescere sia dal punto di vista sportivo che umano. Ho una grande voglia di dimostrare che portiere sono e, soprattutto, che persona e che ragazzo voglio essere. La mia missione è cercare di rendere questa Juventus sempre più vincente, che è l'obiettivo tramandato dalla storia di questo fantastico club".

Juve, Vicario carica i tifosi bianconeri: "Abbiamo bisogno della vostra spinta"

Vicario ha concluso la sua intervista rivolgendosi ai tifosi: "Mi ha fatto molto piacere incontrarvi, avrei preferito stare di più con voi. Non vedo l'ora di incontrarvi all'Allianz Stadium per la prima partita. Abbiamo bisogno della vostra spinta, del vostro calore, della vostra passione. Io ne ho avuto il primo assaggio, sono convinto che allo stadio sarà ancora più calorosa. Forza Juventus".