Gatti e l'intervento killer di un tifoso: la prima con la Juve è a rischio! 

La presenza del difensore in occasione della trasferta di domenica prossima allo Stirpe, contro il Frosinone, è in forte dubbio

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Pubblicato il 19.08.2026, 17:57 (Aggiornato il 19.08.2026, 18:12)

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La Juventus rischia di non poter puntare su Federico Gatti domenica prossima a Frosinone, nella prima giornata della Serie A 2026/27. Il difensore è stato, infatti, involontariamente travolto da un tifoso, che è scivolato durante l'invasione di campo dell'amichevole in famiglia di lunedì contro la Next Gen. Accusa un fastidio muscolare.

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Spalletti potrebbe affidarsi alla coppia Bremer-Kelly in Frosinone-Juve

Se Gatti dovesse alzare bandiera bianca, vedendosi costretto a saltare la sfida da ex in occasione del match in programma allo stadio Stirpe (calcio d'inizio alle 18:30), Spalletti potrebbe affidarsi alla coppia centrale composta da Bremer e Kelly. Lucumi, appena arrivato, dovrebbe partire dalla panchina. Gatti ha chiuso la scorsa stagione con un bilancio di 28 presenze e 4 gol tra campionato, Champions League e Coppa Italia.

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