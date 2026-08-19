Gatti e l'intervento killer di un tifoso: la prima con la Juve è a rischio!
La Juventus rischia di non poter puntare su Federico Gatti domenica prossima a Frosinone, nella prima giornata della Serie A 2026/27. Il difensore è stato, infatti, involontariamente travolto da un tifoso, che è scivolato durante l'invasione di campo dell'amichevole in famiglia di lunedì contro la Next Gen. Accusa un fastidio muscolare.
Spalletti potrebbe affidarsi alla coppia Bremer-Kelly in Frosinone-Juve
Se Gatti dovesse alzare bandiera bianca, vedendosi costretto a saltare la sfida da ex in occasione del match in programma allo stadio Stirpe (calcio d'inizio alle 18:30), Spalletti potrebbe affidarsi alla coppia centrale composta da Bremer e Kelly. Lucumi, appena arrivato, dovrebbe partire dalla panchina. Gatti ha chiuso la scorsa stagione con un bilancio di 28 presenze e 4 gol tra campionato, Champions League e Coppa Italia.
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