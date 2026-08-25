Yildiz spaventa la Juve: lo scenario peggiore e le alternative per Spalletti

Yildiz choc: il gioiello turco rischia tre mesi di stop. Neanche il tempo di gioire per la vittoria di Frosinone, per altro soffertissima, che in casa Juve arriva subito la pesante tegola dell’infortunio di Kenan, problema che evidentemente mette in salita l’avvio di stagione dei bianconeri. Proprio quando tutto è in piena ricostruzione, con il gruppo di Spalletti ancora incompleto e con i primi affanni molto simili a quelli dell’anno scorso. A frenare Yildiz è un problema al piede sinistro rimediato domenica durante la partita dello Stirpe, un problema che si è manifestato in tutta la sua serietà ieri mattina, tanto da richiedere un controllo al JMedical. L’esito degli esami è stato tutt’altro che incora ggiante e infatti l’allarme è immediatamente scattato alla Continassa: si teme una frattura. Lo scenario peggiore, insomma. Un’eventualità del genere renderebbe necessario l’intervento chirurgico e comporterebbe un’assenza attorno ai tre mesi. Oggi il gioiello turco sarà sottoposto a un altro consulto specialistico e si deciderà il futuro prossimo de l numero dieci.

L'attesa di Spalletti Spalletti, quindi, rischia così di dover rinunciare al suo leader tecnico fino a dicembre e di conseguenza affrontare la prima parte di campionato ed Europa League senza il suo punto di riferimento naturale. Una prospettiva tutt’altro che incoraggiante dopo aver dovuto fare a meno del miglior Yildiz già nell’ultima parte della scorsa stagione a causa dei problemi accusati al ginocchio sinistro. Con tutte le conseguenze che si sono manifestate in modo evidente e il crollo dei bianconeri sul rettilineo finale che portava a un posto nella Champions di quest’anno. Adesso c’è questo nuovo infortunio, proprio nel momento in cui Kenan stava lavorando per ritrovare la condizione dopo un’estate a singhiozzo, trascorsa inizialmente a svolgere un programma personalizzato per poi esordire nell’amichevole contro il Chelsea con l’assist per il gol di Zhegrova. Il debutto in campionato a Frosinone non è stato con i fuochi d’artificio ma nel processo di ripresa era considerato come una tappa ulteriore verso la forma migliore. E invece è arrivato il nuovo stop.