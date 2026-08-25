Di Gregorio al veleno: cancella ogni post Juve dai suoi social dopo il passaggio al Bournemouth

Il portiere si trasferisce in Inghilterra e rimuove qualisasi riferimento al club bianconero: nessun saluto e nessun messaggio, scoppia il caso

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Pubblicato il 25.08.2026, 17:00

di gregoriojuveCalciomercatoBournemouth
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Nessun messaggio, nessun saluto e, soprattutto, più nessuna traccia della Juve nel suo account Instagram ufficiale. Il divorzio (momentaneo) tra Michele Di Gregorio e il club bianconero non è stato tra i più semplici, con il portiere titolare della scorsa stagione che si è trasferito in Inghilterra, in prestito con diritto di riscatto. Rivoluzione bianconera totale tra i pali, con gli addii di Di Gregorio e Perin per fare spazio a Vicario e Grabara. Ma mentre l'addio con Perin è stato più "dolce", con uno scambio reciproco di messaggio sui social, quello con l'ex Monza è stato decisamente più "ruvido".

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Di Gregorio e la Juve, l'addio sui social diventa un caso

Il passaggio di Di Gregorio al Bournemouth è già ufficiale, con il portiere 29enne che ha repostato sui suoi account ufficiali quelli del club inglese, tra cui le prime foto con la nuova maglia e quella della firma del contratto. Sul suo account Instagram da 260mila followers, però, è sparito ogni singolo riferimento alla Juve: cancellati tutti i post delle due scorse stagioni, cambiata subito la foto profilo e rimosso dalla descrizione qualunque riferimento al club bianconero. L'unico "saluto" del portiere resta quel semplice "Ciao" rivolto ad una telecamera mentre entrava in aeroporto. Una svolta totale e improvvisa che fa pensare ad un clima molto complicato tra il portiere e la Juve, che arriva dopo una stagione difficilissima che lo ha visto spesso protagonista di errori e "papere" in porta.

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