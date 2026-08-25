Di Gregorio al veleno: cancella ogni post Juve dai suoi social dopo il passaggio al Bournemouth
Nessun messaggio, nessun saluto e, soprattutto, più nessuna traccia della Juve nel suo account Instagram ufficiale. Il divorzio (momentaneo) tra Michele Di Gregorio e il club bianconero non è stato tra i più semplici, con il portiere titolare della scorsa stagione che si è trasferito in Inghilterra, in prestito con diritto di riscatto. Rivoluzione bianconera totale tra i pali, con gli addii di Di Gregorio e Perin per fare spazio a Vicario e Grabara. Ma mentre l'addio con Perin è stato più "dolce", con uno scambio reciproco di messaggio sui social, quello con l'ex Monza è stato decisamente più "ruvido".
Di Gregorio e la Juve, l'addio sui social diventa un caso
Il passaggio di Di Gregorio al Bournemouth è già ufficiale, con il portiere 29enne che ha repostato sui suoi account ufficiali quelli del club inglese, tra cui le prime foto con la nuova maglia e quella della firma del contratto. Sul suo account Instagram da 260mila followers, però, è sparito ogni singolo riferimento alla Juve: cancellati tutti i post delle due scorse stagioni, cambiata subito la foto profilo e rimosso dalla descrizione qualunque riferimento al club bianconero. L'unico "saluto" del portiere resta quel semplice "Ciao" rivolto ad una telecamera mentre entrava in aeroporto. Una svolta totale e improvvisa che fa pensare ad un clima molto complicato tra il portiere e la Juve, che arriva dopo una stagione difficilissima che lo ha visto spesso protagonista di errori e "papere" in porta.
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