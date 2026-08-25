Juve, rivoluzione tra i pali: arriva anche Grabara

L'annuncio della Juventus: "Benvenuto!"

Nel giorno della 'vendetta' di Di Gregorio e del dolce saluto di Perin, l'annuncio della Juventus è arrivato sui social bianconeri con un "Benvenuto", che richiama una breve ma esaustiva biografia di Grabara, nato in Polonia e cresciuto nelle Ruch Chorzow, passato dalle giovanili del Liverpool e dopo un paio di prime esperienze in prestito tra i professionisti, esploso in Danimarca nel Copenaghen, con il quale conquista scudetti e coppe nazionali e debutta in Champions League, quindi il passaggio in Bundesliga, con 63 presenze nel Wolfsburg.