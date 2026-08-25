Juve, rivoluzione tra i pali: arriva anche Grabara

Dopo l'addio al veleno con Di Gregorio e quello pieno d'amore con Perin, ecco il portiere polacco che si aggiunge a Vicario

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Pubblicato il 25.08.2026, 21:20

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La rivoluzione della Juve parte dai pali della porta bianconera. Dopo un'estate tormentata alla ricerca di un numero uno in grado di dare sicurezza al reparto difensivo, Spalletti accoglie in rapida successione Vicario, subito a suo agio nel debutto di Frosinone, e Kamil Grabara, portiere polacco classe '99, arrivato in prestito dal Wolfsburg.

 

Vicario è arrivato a Torino: foto e sorrisi con i tifosi della Juve
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L'annuncio della Juventus: "Benvenuto!"

Nel giorno della 'vendetta' di Di Gregorio e del dolce saluto di Perin, l'annuncio della Juventus è arrivato sui social bianconeri con un "Benvenuto", che richiama una breve ma esaustiva biografia di Grabara, nato in Polonia e cresciuto nelle Ruch Chorzow, passato dalle giovanili del Liverpool e dopo un paio di prime esperienze in prestito tra i professionisti, esploso in Danimarca nel Copenaghen, con il quale conquista scudetti e coppe nazionali e debutta in Champions League, quindi il passaggio in Bundesliga, con 63 presenze nel Wolfsburg.

 

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