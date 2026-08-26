Perin lascia la Juve e va al Palermo, è ufficiale: il messaggio d'addio del club

Ora è ufficiale: Mattia Perin lascia la Juve e va al Palermo di Pippo Inzaghi. A sancire l'addio, già anticipato dal lungo messaggio social scritto dal portiere bianconero su Instagram, è stato il comunicato diffuso dalla Juventus. Gli ultimi sprazzi di Perin a difesa della porta juventina sono andati in scena a Frosinone: Vicario ha giocato titolare, ma i crampi verso il 90' lo hanno costretto a lasciare il campo e a fare spazio a Mattia, che per l'ultima volta ha indossato i guanti ed è entrato per la Juve. Nella sua testa c'era già tutto, era nell'aria da tempo il suo addio e il suo passaggio al Palermo, ma ha guidato i compagni fino al triplice fischio con la solita professionalità. Adesso, però, la nuova avventura è ufficiale.

Juventus Pagelle Juve: Kolo Muani spreca troppo, bene Locatelli, Bremer è dominante Guarda la gallery La Juve saluta Perin La Juve con un comunicato ha voluto salutare il suo portiere, che per otto anni ha vestito la maglia bianconera. "È ufficiale il trasferimento a titolo definitivo di Mattia Perin al Palermo: si conclude così un percorso significativo in bianconero per un giocatore che ha sempre rappresentato affidabilità, professionalità e spirito di squadra", si legge. "Arrivato alla Juventus nel 2018, il portiere classe 1992 ha collezionato 71 presenze complessive con la nostra maglia e conquistato la bellezza di 4 trofei. Mattia ha sempre difeso i pali juventini con carisma e dedizione, confermandosi una risorsa preziosa dentro e fuori dal campo. In bocca al lupo per il nuovo capitolo della tua carriera, Mattia!", conclude il comunicato.