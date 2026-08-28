Juve, con Yildiz fuori va fatta una scelta: Alajbegovic o Boga, chi è il favorito per sostituirlo

La corsa alla successione è aperta. Perché l'infortunio di Kenan Yildiz - che probabilmente avrà ulteriori aggiornamenti nella giornata di oggi, ma sempre tre mesi restano (almeno) - porta al tema della sostituzione, con due profili che si sfideranno per occuparne il posto. La bilancia è quasi pari, perché Kerim Alajbegovic è il nuovissimo che avanza, l'acquisto da 30 milioni più 5 di bonus che nelle intenzioni sarà la nuova stella, mentre Jeremie Boga è stato il colpo ombra di Damien Comolli a fine gennaio, poi confermato al netto dell'addio del dirigente francese per 4,8 milioni, sebbene ci fosse l'intenzione di dare un'alternativa al numero dieci, ancor più di livello. Le percentuali sono vicine, il bosniaco è favorito al 51% ma non sono da escludere sorpassi nei prossimi giorni, prima della sfida contro il Parma all'Allianz Stadium.