Spalletti chiarisce: "Totale fiducia in Kolo Muani, non volevo essere pignolo"

Spalletti ha proseguito parlando di Lucumi : "Sarà titolare? Può succedere. L'inserimento procede alla grande, è un giocatore forte e un bravo ragazzo, ma Kelly ha fatto benissimo a Frosinone . Per il momento non c'è tutta quella fretta, è una cosa che valuterò attentamente. Siamo contenti di quello che ci sta offrendo Lucumi perché, a volte, poi, li vedi in un'altra squadra, senza averli sott'occhio, e ti puoi perdere qualcosa. Invece, ci sono tutte le qualità che avevamo visto e quella di saper stare in un gruppo in maniera splendida".

Spalletti su Kolo Muani: "Totale fiducia, dopo Frosinone-Juve non volevo essere pignolo"

Spalletti ha si è poi soffermato su Kolo Muani: "Avevo preparato un foglio con tutte le belle cose che avevo detto, a voi è piaciuta solo la parte in cui lo pungolavo. Abbiamo fiducia in lui. Abbiamo investito tanto per andare a prenderlo e vogliamo metterlo nelle condizioni di poterci restituire tutta quella fiducia che gli abbiamo dato. Lui è un calciatore bravissimo nel venire incontro, quando inzia a galoppare diventa difficile riprendergli il terreno che si guadagna nella partenza; è uno morbido con i piedi, nel palleggiare con la squadra, viene in mezzo al campo e diventa un trequartista; salta l'uomo, perché ha giocato prevalentemente come punta esterna. Ho detto solo che deve fare attenzione al fatto che non ha giocato moltissimo nell'ultimo periodo e deve ritrovare qualcosa che può darsi sia perso nell'ultimo periodo. Deve portare a casa roba. Le occasioni ci sono capitate per cui è una cosa semplicissima. Ho fatto molti più complimenti rispetto a quella sottolineatura. Non volevo essere pignolo".

Juve, Spalletti: "Alajbegovic può sostituire Yildiz, dispiace per quello che gli è successo"

Come sostituire Yildiz dopo l'infortunio: "La società ha già preso calciatori che lo possono sostituire. Alajbegovic è abituato a giocare lì. I direttori sono stati bravi loro perché l'hanno seguito, lo conoscono più di me, e hanno deciso di fare questo investimento per le qualità che ha. Ekhator, poi, è un altro calciatore che siamo andati a prendere. Abbiamo preso qualcuno per alzare livello caratteriale e di spessore oltre a un paio di giovani con possibilità di futuro, come Alajbegovic ed Ekhator. C'è Nico Gonzalez, che dove lo metti porta sempre a casa quello che gli chiedi. Abbiamo alternative. Però noi vogliamo Yildiz, non vogliamo le alternative. Ci fa male quel che gli è successo. Ci dispiace per la qualità del calciatore, ma anche per la perfezione dell'uomo. Un campioncino. Sono tutte cose che speriamo non inficino sulla crescita e sul suo morale, perché non è un infortunio tipo crociato o cose simili. Come tipologia d'intervento è semplice, ma richiede una tempistica e la necessità di fermarsi".