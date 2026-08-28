Spalletti chiarisce: "Totale fiducia in Kolo Muani, non volevo essere pignolo"
"Kolo Muani? In lui ho totale fiducia. Per la partita con il Parma, come sapete, non è disponibile Yildiz; non sarà disponibile neanche McKennie per un affaticamento. Valuteremo domattina anche Thuram, che ha un fastidio. Poi sono tutti disponibili, qualcosa abbiamo dovuto gestirla durante la settimana. Capita". Così Luciano Spalletti alla vigilia di Juventus-Parma, gara valida per la seconda giornata di Serie A.
Spalletti: "Lucumi titolare contro il Parma? Può succedere"
Spalletti ha proseguito parlando di Lucumi: "Sarà titolare? Può succedere. L'inserimento procede alla grande, è un giocatore forte e un bravo ragazzo, ma Kelly ha fatto benissimo a Frosinone. Per il momento non c'è tutta quella fretta, è una cosa che valuterò attentamente. Siamo contenti di quello che ci sta offrendo Lucumi perché, a volte, poi, li vedi in un'altra squadra, senza averli sott'occhio, e ti puoi perdere qualcosa. Invece, ci sono tutte le qualità che avevamo visto e quella di saper stare in un gruppo in maniera splendida".
Spalletti su Kolo Muani: "Totale fiducia, dopo Frosinone-Juve non volevo essere pignolo"
Spalletti ha si è poi soffermato su Kolo Muani: "Avevo preparato un foglio con tutte le belle cose che avevo detto, a voi è piaciuta solo la parte in cui lo pungolavo. Abbiamo fiducia in lui. Abbiamo investito tanto per andare a prenderlo e vogliamo metterlo nelle condizioni di poterci restituire tutta quella fiducia che gli abbiamo dato. Lui è un calciatore bravissimo nel venire incontro, quando inzia a galoppare diventa difficile riprendergli il terreno che si guadagna nella partenza; è uno morbido con i piedi, nel palleggiare con la squadra, viene in mezzo al campo e diventa un trequartista; salta l'uomo, perché ha giocato prevalentemente come punta esterna. Ho detto solo che deve fare attenzione al fatto che non ha giocato moltissimo nell'ultimo periodo e deve ritrovare qualcosa che può darsi sia perso nell'ultimo periodo. Deve portare a casa roba. Le occasioni ci sono capitate per cui è una cosa semplicissima. Ho fatto molti più complimenti rispetto a quella sottolineatura. Non volevo essere pignolo".
Juve, Spalletti: "Alajbegovic può sostituire Yildiz, dispiace per quello che gli è successo"
Come sostituire Yildiz dopo l'infortunio: "La società ha già preso calciatori che lo possono sostituire. Alajbegovic è abituato a giocare lì. I direttori sono stati bravi loro perché l'hanno seguito, lo conoscono più di me, e hanno deciso di fare questo investimento per le qualità che ha. Ekhator, poi, è un altro calciatore che siamo andati a prendere. Abbiamo preso qualcuno per alzare livello caratteriale e di spessore oltre a un paio di giovani con possibilità di futuro, come Alajbegovic ed Ekhator. C'è Nico Gonzalez, che dove lo metti porta sempre a casa quello che gli chiedi. Abbiamo alternative. Però noi vogliamo Yildiz, non vogliamo le alternative. Ci fa male quel che gli è successo. Ci dispiace per la qualità del calciatore, ma anche per la perfezione dell'uomo. Un campioncino. Sono tutte cose che speriamo non inficino sulla crescita e sul suo morale, perché non è un infortunio tipo crociato o cose simili. Come tipologia d'intervento è semplice, ma richiede una tempistica e la necessità di fermarsi".
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