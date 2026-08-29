Thuram, il dolore non passa: vola a Lione da uno specialista, incertezza sui tempi di recupero

TORINO - Inizio di stagione tribolato dal punto di vista degli infortuni per la Juve , che ha di recente perso Yildiz sulla trequarti ( il turco sarà out fino a dicembre ) e in mediana non ha ancora potuto contare su Khéphren Thuram, che non è stato convocato neppure per il debutto casalingo contro il Parma in programma oggi (sabato 29 agosto, ore 20:45 allo Stadium).

Juve, Thuram ancora out: volerà a Lione da uno specialista

Rimasto fuori dalla lista del tecnico Luciano Spalletti, che nella conferenza stampa della vigilia ne aveva già anticipato l'assenza per la sfida contro i ducali, il 25enne centrocampista francese si sottoporrà nei prossimi giorni a un consulto specialistico a Lione per fare una valutazione oggettiva delle sue condizioni e capire come approcciare la prossima fase.

La preoccupazione di Spalletti: cos'ha detto

Fare previsioni ora è assolutamente prematuro e resta dunque l'incertezza sui tempi di recupero, con Spalletti che non ha nascosto la sua preoccupazione (forse aumentata nelle ore scorse dopo il "no" di Kessie ai bianconeri): "Sì, sono preoccupato per Thuram perché lui ha addosso il livello Juventus - ha spiegato sempre alla vigilia di Juve-Parma -. Il fatto che sia costretto a tornare indietro mi preoccupa, perché è passata tutta l'estate ed è così".