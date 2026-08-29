Spalletti punge: "Fatta una grande partita, poi dite quello che vi pare. Kolo Muani? Gli manca solo una cosa"

Questo il commento ai microfoni di Dazn: " Se viene confermata questa situazione di difficoltà medica per Thuram, c'è bisogno di un giocatore a metà campo. Andremo alla ricerca di un altro profilo . A me è piaciuta anche la Juve del primo tempo, ma è vero che non siamo stati bravi a strappare lo spazio per il tiro, abbiamo fatto un po' di confusione e ci è mancata l'incornata vincente. Io prima ho sentito 'la Juve è qui, lì, il risultato forse...' ma noi abbiamo ricevuto un solo colpo di testa avversario, mentre noi ne abbiamo fatti 25. Io sarei contento di rimanere sempre dentro l'area di rigore per quanto ci siamo stati noi, poi quando non si fa gol per voi va tutto male. Di situazioni ce ne sono state molto in campo".

Spalletti: "Grande partita, potete dire quello che vi pare. E quello non è rigore"

Spalletti ha poi continuato: "Kolo Muani? Penso che lui sappia giocare in tutte le situazioni, è veloce e tecnico e con qualità estrema. Ci deve mettere un po' più di cattiveria e ghigno, per il resto sa fare ogni cosa. Kolo ha le qualità per venire via, ritagliarsi lo spazio da attaccare. Noi abbiamo fatto una grande partita oggi, poi voi potete dire quello che vi pare. Vi faccio sentire quello che dite di un'altra partita e poi quello che dite a noi e vi faccio vedere che ci sono veramente poche differenze rispetto a quello che si dice. Infine: "Quello in area non è rigore, Orsato ve le leva voi queste muse. Io non rischio di nuovo la galera come col bacio. Quello non è rigore, in un minuto l'hanno liquidata come è giusto che sia. Cambiaso? Bisogna fare accertamenti domattina".

Spalletti: "Non si può impedire agli avversari di calciare"

"Nico Gonzalez? Gli argentini hanno queste qualità, sono contento che sia qui. Abbiamo fatto una partita molto seria a dover strappare lo spazio per calciare in porta. C'è sempre il rischio di innervosirsi, ma non l'abbiamo fatto. Bisogna avere più ordine, essere più profondi. Douglas Luiz? Un calciatore che conosce il calcio e i suoi tempi, non mi aspettavo che coprisse tutto questo campo. Ha giocato a destra e sinistra, deve restare più in mezzo però perché ne abbiamo altri che giocano già lì. Vicario ha fatto una bella parata, ma hanno fatto solo un tiro. Il Milan ieri sera ha preso due tiri in porta, nel calcio non si può evitare all'altra squadra di provarci. Abbiamo fatto delle cose buonissime, ci voleva più cattiveria ma la squadra mi è piaciuta molto. I direttori stanno lavorando per risolvere i problemi che ci sono capitati nelle ultime due settimane. Alajbegovic? Ha classe e piede, è giovane e può giocare con Yildiz. Ma bisogna avere equilibrio".