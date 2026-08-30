Juve, Thuram a Lione: non si esclude l’intervento 

Zhegrova e Thuram non convocati. Esuberi e infortuni preoccupano Spalletti. La Juve ha bisogno di creare posti in lista e deve fare i conti con le condizioni fisiche del centrocampista. Un caso vero il francese . La terapia conservativa non ha funzionato. Ha saltato la preparazione, il lavoro differenziato non è bastato per risolvere la sindrome femoro-rotulea di cui soffre dall’inizio del 2026. In settimana volerà a Lione per un consulto e una visita specialistica con il prof. Bertrand Sonnery Cottet: in base all’esito la Juve e Khephren decideranno come procedere. Il timore di un intervento chirurgico non è confermato, ma esiste: Thuram , in questo caso, rischierebbe uno stop lungo qualche mese. Così si spiega la ricerca di un mediano alternativo.

Il futuro di Zhegrova

I convocati, invece, testimoniano il sorpasso di Nico Gonzalez su Zhegrova. Se nelle prossime ore non dovesse rifarsi sotto l’Atletico Madrid, Spalletti preferirebbe tenere l’argentino, come segnalato da marzo, spingendo il kosovaro verso l’uscita. Il ds Fabiani ha confermato l’interesse della Lazio, ma si tratta di un’ipotesi remota, non solo in ordine ai dubbi di origine fisica (due interventi di pubalgia a Lilla). Anche alla Continassa reputano complicata una cessione ai biancocelesti. Per Zhegrova si sono fatti avanti gli arabi dell’Al-Ittihad e anche l’Atalanta. La Juve corre contro il tempo per fare posto a un nuovo centravanti e ad un terzino sinistro. Da tenere d’occhio David (per Sorloth), Milik e Cabal. Koopmeiners, considerando l’emergenza del centrocampo, dovrebbe restare.

La lista e gli esuberi

Al netto di infortuni e mercato (compresi Zhegrova e Thuram) oggi alla Juve contano 18 giocatori per 17 caselle “over” in Serie A. Almeno uno parte o resta fuori. Grabara ha preso il posto di Perin, Miretti non impattava come prodotto del vivaio. Vicario, Gatti, Locatelli, Cambiaso. Rugani (solo in campionato) e Pinsoglio i “local player” cresciuti nel settore giovanile. Alajbegovic e Ekhator iscritti nell’elenco aggiuntivo under 23 come Yildiz, ma i due nuovi acquisti per l’Uefa gonfieranno il conto sino a 20 nomi “over”. La lista per l’Europa League dovrà rispettare i parametri economici e risultare, nel costo complessivo della rosa per ammortamenti e stipendi lordi, di almeno un euro inferiore a quella registrata a febbraio per lo spareggio Champions. L’addio di Vlahovic ha prodotto un beneficio contabile di 48 milioni: serviranno per iscrivere nuovi acquisti e rientri.