Juve, è un altro Nico Gonzalez: Spalletti vota per lui

Spalletti vota per Nico Gonzalez. E la Juve intende blindare l’argentino. D’altra parte, come si potrebbe ora perdere un giocatore del genere dopo un esordio come quello contro il Parma? Nico è stato tutta l’estate sul mercato, desideroso, si diceva, di tornare all’Atletico Madrid dove ha trascorso una proficua stagione, lo scorso anno, in prestito e il club, dovendo fare cassa, aveva pensato di accontentarlo. Venderlo, sì, ma non certo svenderlo e il pensiero resta il medesimo per queste ultime ore di mercato, come ribadito ieri all’entourage del giocatore. La Signora vuole tenerlo, a meno di proposte clamorose da qui a martedì sera che facciano riflettere tutti.