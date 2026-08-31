Juve, è un altro Nico Gonzalez: Spalletti vota per lui

L'argentino riscrive il destino, rinunciarci adesso è difficile. Contro il Parma ha cambiato lui la gara
Filippo Bonsignore
Filippo Bonsignore

4 min

Pubblicato il 31.08.2026, 09:38

juvenico gonzalez
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Spalletti vota per Nico Gonzalez. E la Juve intende blindare l’argentino. D’altra parte, come si potrebbe ora perdere un giocatore del genere dopo un esordio come quello contro il Parma? Nico è stato tutta l’estate sul mercato, desideroso, si diceva, di tornare all’Atletico Madrid dove ha trascorso una proficua stagione, lo scorso anno, in prestito e il club, dovendo fare cassa, aveva pensato di accontentarlo. Venderlo, sì, ma non certo svenderlo e il pensiero resta il medesimo per queste ultime ore di mercato, come ribadito ieri all’entourage del giocatore. La Signora vuole tenerlo, a meno di proposte clamorose da qui a martedì sera che facciano riflettere tutti.

La vita prende pieghe inattese

La vita infatti a volte prende pieghe inattese: nonostante i propositi di uscita, i discorsi tra i bianconeri e i Colchoneros non sono sfociati in una stretta di mano, il giocatore è tornato ad allenarsi dopo il Mondiale con la massima professionalità e di offerte vere, adeguate, neanche l’ombra. L’infortunio di Yildiz poi ha fatto il resto. Così è arrivato il minuto 57 della gara di sabato sera contro il Parma: gara bloccata sullo zero a zero, il muro eretto dagli emiliani che continuava a reggere così Lucio ha pescato proprio Gonzalez dalla panchina. 

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