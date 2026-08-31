Yildiz operato, il bollettino medico della Juve. Stop Ekhator: quando tornerà in campo

Il turco è finito sotto i ferri in Germania per il problema al piede: i dettagli 

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Pubblicato il 31.08.2026, 17:01

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La Juve ha diramato un bollettino medico sulle condizioni di Yildiz e Ekhator. Il turco, già fuori contro il Parma, è stato operato al piede in Germania e tornerà in campo tra circa tre mesi, probabilmente nel pieno dell'inverno. Non arrivano buone notizie da  Ekhator, che ha subito una lesione che lo terrà lontano dai campo come minimo per le prossime due settimane, quando sono già stati messi in agenda nuovi controlli. I tempi di recupero, però, potrebbero essere più lunghi. 

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Juve, Yildiz operato al piede    

"Nel pomeriggio Yildiz è stato sottoposto a intervento chirurgico di osteosintesi della frattura della base del V metatarso del piede sinistro . L’intervento, eseguito presso la Augsburg Hessingpark Klinik dal dott. Martin Jordan alla presenza del medico sociale dott. Marco Freschi, è perfettamente riuscito e già da domani il calciatore inizierà il programma riabilitativo", si legge nella nota della Juve. 

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